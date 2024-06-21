Galaxy Buds 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz’da bu yılın ikinci Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Geri sayım sürerken, Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklığı dahil tanıtılması beklenen ürünler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son sızıntılar Galaxy Buds 3’ün Apple AirPods’u anımsatan bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatları ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Galaxy Buds 3, Güney Kore’nin önde gelen e-ticaret sitesi Coupang’de ortaya çıktı. Yeni Galaxy Buds, önceki modellere hiç benzemeyen tasarımda gri renkte görülüyor. AirPods’a kıyasla çok daha şık görünmesini sağlayan daha keskin hatlara ve açılara sahip. Samsung, yeni kablosuz kulaklığı için daha fütüristik bir görünüm ve his tercih etmiş gibi görünüyor.

Galaxy Buds 3’ün tek sürücüye sahip olacağı, toz ve suya dayanıklılık açısından IP57 sertifikasının olacağı, aktif gürültü engelleme özelliğiyle geleceği ve 24 saate kadar pil ömrü sunacağı söyleniyor.

Galaxy Unpacked etkinliği 10 Temmuz'da

Samsung’un 10 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir telefonlar (Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6) ve akıllı saatlerin (Galaxy Watch 7 serisi) yanı sıra yeni Galaxy Buds 3 kulaklığı tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Buds 3'ün tasarımı sızdırıldı