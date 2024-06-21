Galaxy Buds 3'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

Galaxy Buds 3, Güney Kore’nin önde gelen e-ticaret sitesi Coupang’de ortaya çıktı. Yeni Galaxy Buds, önceki modellere hiç benzemeyen tasarımda gri renkte görülüyor. AirPods’a kıyasla çok daha şık görünmesini sağlayan daha keskin hatlara ve açılara sahip. Samsung, yeni kablosuz kulaklığı için daha fütüristik bir görünüm ve his tercih etmiş gibi görünüyor.
Galaxy Buds 3’ün tek sürücüye sahip olacağı, toz ve suya dayanıklılık açısından IP57 sertifikasının olacağı, aktif gürültü engelleme özelliğiyle geleceği ve 24 saate kadar pil ömrü sunacağı söyleniyor.
Galaxy Unpacked etkinliği 10 Temmuz'da
Samsung’un 10 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir telefonlar (Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6) ve akıllı saatlerin (Galaxy Watch 7 serisi) yanı sıra yeni Galaxy Buds 3 kulaklığı tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.