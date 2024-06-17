Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatları ortaya çıktı

- Galaxy Watch 7 fiyatı (beklenen)
- Galaxy Watch Ultra fiyatı (beklenen)
- Galaxy Watch 7 beklenen özellikleri
- Galaxy Watch Ultra beklenen özellikleri
- Galaxy Watch 7 & Ultra ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Galaxy Watch 7 fiyatı (beklenen)
Samsung Galaxy Watch 7’nin fiyatı 299 dolar - 310 dolar arasında olacak. Yani klasik model için bir fiyat artışı beklenmiyor. Galaxy Watch 7, 40mm kasa boyutu ve gri, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.
Galaxy Watch Ultra fiyatı (beklenen)
Samsung Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı 699 dolar - 710 dolar arasında olacak. Samsung, ilk kez saatlerde Ultra takısını kullanıyor. Muhtemelen Apple Watch Ultra’nın rakibi olarak tanıtılacak. Galaxy Watch Ultra, 47mm kasa boyutuna sahip olacak. Saat, yalnızca titanyum gri renkte olacak.
Galaxy Watch 7 beklenen özellikleri
Samsung Galaxy Watch 7, yakın zamanda FCC sertifikasını aldı ve 15W kablosuz şarj desteği ortaya çıkardı. Önceki nesil 10W’a kadar şarj hızını desteklediğinden önemli bir gelişme. Akıllı saat, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. Saat, 3nm Exynos işlemciyle gelecek ve Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Saatin depolama alanı da artık 32GB.
Galaxy Watch Ultra beklenen özellikleri
Galaxy Watch Ultra modeli ise, 590 mAh bataryayla gelecek. Bu, standart modellere kıyasla etkileyici pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Saat, yalnızca 47mm ve titanyum kasa ile gelecek. Saat, 100 metreye kadar su geçirmeyecek ve IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu modelde belirli görevleri gerçekleştirmek için yeni bir düğme (quick button) olacak.
Galaxy Watch 7 & Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 akıllı saatleri dahil tüm yeni donanımlarını 10 Temmuz’da tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.