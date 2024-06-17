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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatları ortaya çıktı

    Samsung, 10 Temmuz'da gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Etkinlik öncesinde Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı.
    samsung galaxy watch 7 & watch ultra fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Paris’te gerçekleşecek yılın ikinci büyük etkinliğine hazırlanırken yeni cihazlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni Galaxy Book dizüstü bilgisayarlar, Galaxy Buds kulaklıklar ve Galaxy Watch modellerini (Watch 7 ve Watch Ultra) göreceğiz. Etkinliğe az bir süre kala markanın yeni akıllı saatleri Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra’nın fiyatları ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

    Galaxy Watch 7 fiyatı (beklenen)

    Samsung Galaxy Watch 7’nin fiyatı 299 dolar - 310 dolar arasında olacak. Yani klasik model için bir fiyat artışı beklenmiyor. Galaxy Watch 7, 40mm kasa boyutu ve gri, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

    Galaxy Watch Ultra fiyatı (beklenen)

    Samsung Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı 699 dolar - 710 dolar arasında olacak. Samsung, ilk kez saatlerde Ultra takısını kullanıyor. Muhtemelen Apple Watch Ultra’nın rakibi olarak tanıtılacak. Galaxy Watch Ultra, 47mm kasa boyutuna sahip olacak. Saat, yalnızca titanyum gri renkte olacak.

    Galaxy Watch 7 beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 7, yakın zamanda FCC sertifikasını aldı ve 15W kablosuz şarj desteği ortaya çıkardı. Önceki nesil 10W’a kadar şarj hızını desteklediğinden önemli bir gelişme. Akıllı saat, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. Saat, 3nm Exynos işlemciyle gelecek ve Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Saatin depolama alanı da artık 32GB.

    Galaxy Watch Ultra beklenen özellikleri

    Galaxy Watch Ultra modeli ise, 590 mAh bataryayla gelecek. Bu, standart modellere kıyasla etkileyici pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Saat, yalnızca 47mm ve titanyum kasa ile gelecek. Saat, 100 metreye kadar su geçirmeyecek ve IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu modelde belirli görevleri gerçekleştirmek için yeni bir düğme (quick button) olacak.

    Galaxy Watch 7 & Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 akıllı saatleri dahil tüm yeni donanımlarını 10 Temmuz’da tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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