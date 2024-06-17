Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, Paris’te gerçekleşecek yılın ikinci büyük etkinliğine hazırlanırken yeni cihazlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni Galaxy Book dizüstü bilgisayarlar, Galaxy Buds kulaklıklar ve Galaxy Watch modellerini (Watch 7 ve Watch Ultra) göreceğiz. Etkinliğe az bir süre kala markanın yeni akıllı saatleri Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra’nın fiyatları ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı! 5 sa. önce eklendi

Galaxy Watch 7 fiyatı (beklenen)

Samsung Galaxy Watch 7’nin fiyatı 299 dolar - 310 dolar arasında olacak. Yani klasik model için bir fiyat artışı beklenmiyor. Galaxy Watch 7, 40mm kasa boyutu ve gri, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

Galaxy Watch Ultra fiyatı (beklenen)

Samsung Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı 699 dolar - 710 dolar arasında olacak. Samsung, ilk kez saatlerde Ultra takısını kullanıyor. Muhtemelen Apple Watch Ultra’nın rakibi olarak tanıtılacak. Galaxy Watch Ultra, 47mm kasa boyutuna sahip olacak. Saat, yalnızca titanyum gri renkte olacak.

Galaxy Watch 7 beklenen özellikleri

Samsung Galaxy Watch 7, yakın zamanda FCC sertifikasını aldı ve 15W kablosuz şarj desteği ortaya çıkardı. Önceki nesil 10W’a kadar şarj hızını desteklediğinden önemli bir gelişme. Akıllı saat, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. Saat, 3nm Exynos işlemciyle gelecek ve Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Saatin depolama alanı da artık 32GB.

Galaxy Watch Ultra beklenen özellikleri

Galaxy Watch Ultra modeli ise, 590 mAh bataryayla gelecek. Bu, standart modellere kıyasla etkileyici pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Saat, yalnızca 47mm ve titanyum kasa ile gelecek. Saat, 100 metreye kadar su geçirmeyecek ve IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu modelde belirli görevleri gerçekleştirmek için yeni bir düğme (quick button) olacak.

Galaxy Watch 7 & Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 akıllı saatleri dahil tüm yeni donanımlarını 10 Temmuz’da tanıtacak.

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Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra'nın fiyatları ortaya çıktı