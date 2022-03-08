Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: Nisan'da geliyor

Vivo'nun önümüzdeki ay ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süreceği bildiriliyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, cihazın tasarımını ortaya çıkaran bir taslak çizim paylaştı.
Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Vivo'nun Butterfly olarak bilinen akıllı telefonu X Fold adı altında satışa sunulacak. Cihazda yüksek yenileme hızına sahip iki OLED ekran yer alması bekleniyor.
Katlanabilir telefon pazarı büyüyor
Vivo X Fold'un arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacağı bildirilen cihaz Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mi Mix Fold, Oppo Find N ve Huawei Mate X2 modelleriyle aynı form faktörünü paylaşacak.
Vivo'nun ilk katlanabilir telefonunu Nisan ayında tanıtacağı söyleniyor. Araştırma şirketlerine göre bu yıl katlanabilir telefon sevkiyatları geçen yıla kıyasla iki katına çıkacak. Dolayısıyla Vivo'nun da pazara girmesi pek de sürpriz sayılmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..