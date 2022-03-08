Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: Nisan'da geliyor

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Vivo'nun önümüzdeki ay ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süreceği bildiriliyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, cihazın tasarımını ortaya çıkaran bir taslak çizim paylaştı.

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Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Vivo'nun Butterfly olarak bilinen akıllı telefonu X Fold adı altında satışa sunulacak. Cihazda yüksek yenileme hızına sahip iki OLED ekran yer alması bekleniyor.

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Katlanabilir telefon pazarı büyüyor

Vivo X Fold'un arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacağı bildirilen cihaz Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mi Mix Fold, Oppo Find N ve Huawei Mate X2 modelleriyle aynı form faktörünü paylaşacak.

Vivo'nun ilk katlanabilir telefonunu Nisan ayında tanıtacağı söyleniyor. Araştırma şirketlerine göre bu yıl katlanabilir telefon sevkiyatları geçen yıla kıyasla iki katına çıkacak. Dolayısıyla Vivo'nun da pazara girmesi pek de sürpriz sayılmaz.

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