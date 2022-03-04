Samsung Galaxy F23, 8 Mart'ta çıkıyor

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Hafta başında Samsung Galaxy F23'ün Mart ayının ikinci haftasında tanıtılacağı bilgisi vardı ve şimdi lansmanın kesin tarihi ortaya çıktı. E-ticaret sitesi Flipkart, akıllı telefon için 8 Mart'ta piyasaya sürüleceğini doğrulayan bir sayfa oluşturdu.

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Samsung Galaxy F23'ün, Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti ile donatılacağı da bildiriliyor. Akıllı telefon en az 6 GB RAM ile gelecek ve cihaz, Android 12 işletim sistemine dayalı özel bir One UI arayüzü ve 5G ağları için desteğe sahip olacak.

Fiyatı henüz belli değil

Galaxy F23, 48MP üçlü arka kameraya ve 13MP su damlası formunda selfie kamerasıyla gelecek. Akıllı telefonun Gorilla Glass 5 ile kaplanmış 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağını dda belirtelim. Böylece cihaz, yüksek yenileme hızına sahip ilk F serisi akıllı telefon olacak.

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Flipkart ayrıca Galaxy F23'ün alt kısmında, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarasının yanında 3,5 mm ses jakına da sahip olacağını söylüyor. 5.000 mAh pil ile donatılan akıllı telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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