Samsung Galaxy F23, 8 Mart'ta çıkıyor

Hafta başında Samsung Galaxy F23'ün Mart ayının ikinci haftasında tanıtılacağı bilgisi vardı ve şimdi lansmanın kesin tarihi ortaya çıktı. E-ticaret sitesi Flipkart, akıllı telefon için 8 Mart'ta piyasaya sürüleceğini doğrulayan bir sayfa oluşturdu.
Samsung Galaxy F23'ün, Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti ile donatılacağı da bildiriliyor. Akıllı telefon en az 6 GB RAM ile gelecek ve cihaz, Android 12 işletim sistemine dayalı özel bir One UI arayüzü ve 5G ağları için desteğe sahip olacak.
Fiyatı henüz belli değil
Galaxy F23, 48MP üçlü arka kameraya ve 13MP su damlası formunda selfie kamerasıyla gelecek. Akıllı telefonun Gorilla Glass 5 ile kaplanmış 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağını dda belirtelim. Böylece cihaz, yüksek yenileme hızına sahip ilk F serisi akıllı telefon olacak.
Flipkart ayrıca Galaxy F23'ün alt kısmında, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarasının yanında 3,5 mm ses jakına da sahip olacağını söylüyor. 5.000 mAh pil ile donatılan akıllı telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..