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    Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller

    Galaxy M21 olarak piyasaya çıkacak yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelinin Galaxy M30s ile aynı özellikleri paylaşacağı ortaya çıktı. Galaxy M bu yıl biraz daha alt seviyeye odaklanabilir.
    2 hf.
    2,1b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller

    Geçen yıl Galaxy A ve Galaxy M akıllı telefon serileri ile özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında önemli bir başarı elde eden Samsung bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak niyetinde. Bununla birlikte artık bir kendini tekrarlama problemi baş gösteriyor.

    Değişiklik yok

    Geçen yıl Galaxy serilerinde 0 ile biten numaralandırma görmüştük. Bu yıl ise 11 ve 21 şeklinde sonu 1 ile biten numaralandırma görüyoruz. Yeni yılın telefonları olduğunu belirtse de donanım eski olabiliyor.

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    Bazı sertifikalar ve benchmark skorları incelendiğinde Galaxy M21 olarak piyasaya çıkacak olan modelin Galaxy M30s ile aynı donanımı paylaşacağı ifade ediliyor. 6.4 inçlik ekran, Exynos 9611 yonga seti, 6000mAh kapasiteli batarya, 48MP çözünürlüğünde ana kamera özellikleri arasında.

    Galaxy M21 biraz daha uygun fiyata odaklanacağı için bellek konfigürasyonu farklılaşacak. Galaxy M30s modelinde yer alan 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB seçenekleri yerine 3GB/4GB RAM ile 32GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak.

    Samsung’un Galaxy M serisinde bu yıl biraz daha maliyete odaklanacağı tahmin ediliyor. Galaxy M21 bunun en büyük örneği olacak. Ayrıca Galaxy M01 ve Galaxy M01s şeklinde iki giriş seviyesi telefon daha gündeme gelmiş durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/03/samsung-galaxy-m21-will-launch-with-the-same-specs-as-the-galaxy-m30s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Theologist (Mehmet Deniz) 2 hf. en beğenilen
    O kadar çok çıkarttılar ki kendileri de bilmiyor artık farkları ve ne çıkarttıklarını...

    Yanıtla +20
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    celik44 (hmt çlk) 2 hf.
    Sonunda bunu da başardı Samsung 😄
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    evgireli (Özgün Köse) 2 hf.
    o zaman M21=M30s=M31
    M31 çıksa da M30s alsak diye bekliyorken, bide M21 çıktı başımıza
    Biri samsungu durdursun [:\-]
    1 Yanıt Yanıtla
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    RaptorFX 2 hf.
    Alt
    Alt Orta
    Orta
    Üst Orta
    Üst

    ve bunların her birinin yüksek pil ve küçük ekranlı 2 ayrı türevini üret yani 5 x 3 şeklinde 15 model üret. Yeter. A / M10-20-30-40-50-60-70-80-90 yetmiyor bir de S ve Note...

    Bu kadar yeterli. İşin suyunu çıkarmasa olmuyor firmalar.
    Yanıtla +1
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    astegon (astegon CF) 2 hf.
    Exynos 9611

    Peynir ekmek gibi üretmiş samsung
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    cinemaker (cine maker) 2 hf.
    aynı telefonu farklı model adı altınsa satmak yüz yılın pazarlama stratejisi olmalı ne oldu yenilikçi samsung a
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    celik44 (hmt çlk) 2 hf.
    Sonunda bunu da başardı Samsung 😄
    Yanıtla +10
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    kpln04 (volkan kaplan) 2 hf.
    Harbiden bu kadar saçma iş yok

    Bu kadar model çıkarmanın anlamı ne

    Sonra iphone niye çok satıyor
    Yanıtla +2
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    Theologist (Mehmet Deniz) 2 hf. en beğenilen
    O kadar çok çıkarttılar ki kendileri de bilmiyor artık farkları ve ne çıkarttıklarını...

    Yanıtla +20
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    blank42 (Mehmet Gün) 2 hf.
    Kasa olarak birebir aynı modelleri söylüyorum :)
    Galaxy A20 => A30
    Galaxy A30S = A50 = A50S
    Galaxy M10 = A10
    Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Ayni olmasaydi ... Hic olmasaydi ...
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    2065 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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