Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller

Geçen yıl Galaxy A ve Galaxy M akıllı telefon serileri ile özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında önemli bir başarı elde eden Samsung bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak niyetinde. Bununla birlikte artık bir kendini tekrarlama problemi baş gösteriyor.

Değişiklik yok

Geçen yıl Galaxy serilerinde 0 ile biten numaralandırma görmüştük. Bu yıl ise 11 ve 21 şeklinde sonu 1 ile biten numaralandırma görüyoruz. Yeni yılın telefonları olduğunu belirtse de donanım eski olabiliyor.

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Bazı sertifikalar ve benchmark skorları incelendiğinde Galaxy M21 olarak piyasaya çıkacak olan modelin Galaxy M30s ile aynı donanımı paylaşacağı ifade ediliyor. 6.4 inçlik ekran, Exynos 9611 yonga seti, 6000mAh kapasiteli batarya, 48MP çözünürlüğünde ana kamera özellikleri arasında.

Galaxy M21 biraz daha uygun fiyata odaklanacağı için bellek konfigürasyonu farklılaşacak. Galaxy M30s modelinde yer alan 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB seçenekleri yerine 3GB/4GB RAM ile 32GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak.

Samsung’un Galaxy M serisinde bu yıl biraz daha maliyete odaklanacağı tahmin ediliyor. Galaxy M21 bunun en büyük örneği olacak. Ayrıca Galaxy M01 ve Galaxy M01s şeklinde iki giriş seviyesi telefon daha gündeme gelmiş durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/03/03/samsung-galaxy-m21-will-launch-with-the-same-specs-as-the-galaxy-m30s/

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