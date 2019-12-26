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    Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, M serisi akıllı telefon modellerini genişletiyor. Şirketin yakında Galaxy M31 adıyla piyasaya süreceği cihaz Geekbench testinde ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci
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    Samsung sırasıyla Şubat ve Eylül aylarında Galaxy M30 ve Galaxy M30s akıllı telefon modellerini tanıttı. Şimdi ise M serisini genişleteceği bilinen şirketin yeni akıllı telefonu Galaxy M31, Geekbench testinde görüldü.

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    Snapdragon 665 ile geleceği söylenmişti

    Model numarası SM-M315F olan telefonun, Geekbench'in tek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 348 ve 1.214 puan aldığı göze çarpıyor. Tablodaki bilgiler ise cihazın Android 10 işletim sistemiyle geleceğini ve 6 GB RAM'e sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak, daha önceki sızıntılarda Snapdragon 665 yonga seti ile geleceği söylenen Galaxy M31'in, Exynos 9611 işlemci ile güçlendirildiği de tabloda görünen bir başka detay.

    Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci
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    Geekbench testinden sadece bu kadar bilgiye ulaşabiliyoruz. Ancak önceki söylentiler, Galaxy M31'in, 48 MP ana, 12 MP ultrageniş açı ve 5 MP derinlik sensörünün yer aldığı üçlü kamera kurulumuyla geleceği yönünde. Cihazla ilgili diğer bilgilerin ise önümüzdeki günlerde sızması beklenirken, akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/866621 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ugacomtr 1 sa.
    m30s bile görüp inceleyemedik. neymiş sadece m serisini internetten satabiliyoruzmuş... yazıklar olsun.!
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