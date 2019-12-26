Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci

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Samsung sırasıyla Şubat ve Eylül aylarında Galaxy M30 ve Galaxy M30s akıllı telefon modellerini tanıttı. Şimdi ise M serisini genişleteceği bilinen şirketin yeni akıllı telefonu Galaxy M31, Geekbench testinde görüldü.

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Snapdragon 665 ile geleceği söylenmişti

Model numarası SM-M315F olan telefonun, Geekbench'in tek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 348 ve 1.214 puan aldığı göze çarpıyor. Tablodaki bilgiler ise cihazın Android 10 işletim sistemiyle geleceğini ve 6 GB RAM'e sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak, daha önceki sızıntılarda Snapdragon 665 yonga seti ile geleceği söylenen Galaxy M31'in, Exynos 9611 işlemci ile güçlendirildiği de tabloda görünen bir başka detay.

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Geekbench testinden sadece bu kadar bilgiye ulaşabiliyoruz. Ancak önceki söylentiler, Galaxy M31'in, 48 MP ana, 12 MP ultrageniş açı ve 5 MP derinlik sensörünün yer aldığı üçlü kamera kurulumuyla geleceği yönünde. Cihazla ilgili diğer bilgilerin ise önümüzdeki günlerde sızması beklenirken, akıllı telefonun hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/866621