Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti

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Samsung önümüzdeki günlerde Galaxy M31s isimli yeni telefonunu piyasaya sürecek. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ishan Agarwal, cihazın teknik özelliklerinin yer aldığı bir tweet paylaştı.

Samsung Galaxy M31s, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı konfigürasyonda gelecek. Ayrıca cihaz siyah ve mavi renk seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

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Akıllı telefonun arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 5 megapiksel makro kamera kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası bulunacak.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Samsung Galaxy M31s'in diğer özelliklerini ise 407 PPI piksel yoğunluğuna sahip 6.5 inç FHD+ S-AMOLED ekran, Exynos 9611 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı yer alacak.

Akıllı telefonun Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre 265 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satılacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1286169443270373376

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