Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı

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Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy M42 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Güney Koreli dev şimdi ise aynı seri kapsamında bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor.

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Galaxy M32 ismiyle piyasaya giriş yapması beklenen cihaz Geekbench veritabanında göründü. SM-M325FV model numarasını taşıyan akıllı telefonun sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 (MT6769V/CT) işlemci ve 6 GB RAM içerdiğini görüyoruz.

6.000 mAh pille gelecek

Samsung'un yeni telefonu kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile çıkacak. Ayrıca şirketin bir başka uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A32 4G'yi (yukarıda) temel alacağı yönünde bilgiler var.

Galaxy M32 geçen hafta DEKRA sertifikasyon kurumunun kayıtlarında tespit edilmişti. Böylelikle cihazın 6.000 mAh pile sahip olacağını öğrenmiştik. Şu an için bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m32_specs_geekbench-news-48906.php

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