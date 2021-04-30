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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni telefonu Geekbench veritabanında göründü. Galaxy M32 olarak adlandırılacak cihaz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alacak.
    30 Nisan 2021, 12:30 (Güncellendi, 33 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M32
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    Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy M42 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Güney Koreli dev şimdi ise aynı seri kapsamında bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi"

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    Galaxy M32 ismiyle piyasaya giriş yapması beklenen cihaz Geekbench veritabanında göründü. SM-M325FV model numarasını taşıyan akıllı telefonun sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 (MT6769V/CT) işlemci ve 6 GB RAM içerdiğini görüyoruz.

    6.000 mAh pille gelecek

    Samsung'un yeni telefonu kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile çıkacak. Ayrıca şirketin bir başka uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A32 4G'yi (yukarıda) temel alacağı yönünde bilgiler var.

    Galaxy M32 geçen hafta DEKRA sertifikasyon kurumunun kayıtlarında tespit edilmişti. Böylelikle cihazın 6.000 mAh pile sahip olacağını öğrenmiştik. Şu an için bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m32_specs_geekbench-news-48906.php
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Mardinli 14 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    samsung ufak ekranlı telefon üretmez
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    BekirHan (Bekir Han) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    6.4" lik başka bir tepsi daha...
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    -Mardinli 29 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    amoled ekran ile gelsin tft saçmalığı olmasın
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    O okanhalic 40 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kamera kaç megapiksel olucak ?
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