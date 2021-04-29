Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi

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Galaxy S20 akıllı telefon sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Samsung'a karşı toplu dava açtı. Üreticiyi bir üretim hatasını gizlemekle suçluyorlar.

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Davacılar, tüm Galaxy S20 modellerinin (Ultra ve FE dahil) kamerayı kaplayan camının, kırılmaya karşı hassas olduğunu iddia ediyor. Camın, herhangi bir dış etki olmaksızın çatlayabildiği ve bunun da camın altındaki "basınç birikmesinden" kaynaklandığını belirtiliyor.

Samsung'un, sorunun boyutunun farkında olduğu iddia edilse de, şirket bu tür bir hasarı garanti kapsamındaki bir kusur olarak kabul etmeyi reddediyor. Kullanıcılar ise onarım için yaklaşık 400 dolar ödemeleri gerektiğini, ancak bir süre sonra cam kendiliğinden tekrar kırıldığını söylüyorlar.

Mahkeme sonucu merakla bekleniyor

Davacılar, Samsung'dan miktarı henüz belirlenemeyen bir tazminat talep etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Galaxy S20'ye sahip herhangi bir akıllı telefon sahibi davaya katılabilecek ve kazanılacak olası tazminat miktarı aralarında avukatların maliyetleri düşülerek davacılar arasında dağıtılacak.

Ödemeyi alabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekebilir. Örneğin, cam değişimi için servis merkezine itirazın kanıtlanması veya Samsung tarafından garantinin reddedilmesi. Ancak Samsung'un bu mahkemeyi kaybedeceğine veya tazminatın onarım maliyetlerini tamamen karşılayacağına dair hiçbir garanti yok.

https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-s20-broken-camera-glass-lawsuit-1221778/

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