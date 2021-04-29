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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir grup Galaxy S20 sahibi, akıllı telefonun kamera camında üretim hatası olduğu gerekçesiyle Samsung'a toplu dava açtı.
    29 Nisan 2021, 21:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi
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    Galaxy S20 akıllı telefon sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Samsung'a karşı toplu dava açtı. Üreticiyi bir üretim hatasını gizlemekle suçluyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera"

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    Davacılar, tüm Galaxy S20 modellerinin (Ultra ve FE dahil) kamerayı kaplayan camının, kırılmaya karşı hassas olduğunu iddia ediyor. Camın, herhangi bir dış etki olmaksızın çatlayabildiği ve bunun da camın altındaki "basınç birikmesinden" kaynaklandığını belirtiliyor.

    Samsung'un, sorunun boyutunun farkında olduğu iddia edilse de, şirket bu tür bir hasarı garanti kapsamındaki bir kusur olarak kabul etmeyi reddediyor. Kullanıcılar ise onarım için yaklaşık 400 dolar ödemeleri gerektiğini, ancak bir süre sonra cam kendiliğinden tekrar kırıldığını söylüyorlar.

    Mahkeme sonucu merakla bekleniyor

    Davacılar, Samsung'dan miktarı henüz belirlenemeyen bir tazminat talep etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Galaxy S20'ye sahip herhangi bir akıllı telefon sahibi davaya katılabilecek ve kazanılacak olası tazminat miktarı aralarında avukatların maliyetleri düşülerek davacılar arasında dağıtılacak.

    Ödemeyi alabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekebilir. Örneğin,  cam değişimi için servis merkezine itirazın kanıtlanması veya Samsung tarafından garantinin reddedilmesi. Ancak Samsung'un bu mahkemeyi kaybedeceğine veya tazminatın onarım maliyetlerini tamamen karşılayacağına dair hiçbir garanti yok.



    https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-s20-broken-camera-glass-lawsuit-1221778/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 (Furkan Turan) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Note4 vardi bende kac yillik telefon hala duruyor caminda nokta cizik bulana hediye ederim o derece hatta hic bir aşınma vs de yok 4 yil kadar aktif kullandim bide :) suanki telefonlarda niyeyse cebinde para mara olunca cami ciziliveriyor hemen sinir bozucu o kadar para veriyosun cam cizik
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    uzun süreler samsung un bir çok modelini kullandım. son zamanlarda ise sorun yaşamak istemeyen arkadaşlarıma samsung a71 gibi cihazlarını tavsiye ediyorum. Çok pahalı ve daha yeni çıkmış olan ürünleri ise en azından 1 yıl geçmeden ve kronik sorunları varsa ortaya çıkmadan değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum.
    Samsung s20 gibi amiral gemisi ürünlerin insanlara her yıl yeni ürünler sunma yarışı için hazırlanan daha tam olarak testleri bitmemiş ürünler olarak bakıyorum.
    ;Yeni çıkan ürünleri alan arkadaşların kendi paraları ile Samsung firmasına arge konusunda yardım ettiklerini düşünüyorum.
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    neronidas (Veysel EJDER) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim s20+ in kamera camı da birden bire çatladı
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberdeki görselde kırılmış gözüken camın kendi kendine kırılmadığı çok belli.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende de S20 var. Daha 1 aylık. Bugün ön camında 3 tane nokta kadar aşınma/göçük fark ettim. Sanki kalemle ya da bıçakla vurulmuş gibi. Daha hiç düşmedi ve artı zaten üzerinde sözde çok sağlam olması gereken gorilla glass 6 var. Daha önce 4 sene Galaxy S8 kullandım. Onda Gorilla Glass 5 var. Kaç kere sert zemine bile düştü bu süreçte. Ama tek bir çizik bile yok. Bu GG6 ile, daha da sağlam olmalıyken o noktalar canımı çok sıktı. Yasak bitsin bir servise götüreceğim bakalım.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    evden aldırabiliyorsan evden aldır sürecin hızlansın.
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