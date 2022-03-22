Samsung Galaxy M53'ün kutusundan şarj aleti çıkmayabilir

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Samsung'un orta segment telefonu Samsung Galaxy M53 hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceden çıkan sızıntı bilgiler, telefonun neredeyse tüm teknik özelliklerini ortaya koymuştu. Bugün çıkan bir sızıntı bilgiye göreyse Samsung, Galaxy M53'ün kutusuna şarj aleti koymayacak.

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İşte Samsung Galaxy M53'ün beklenen teknik özellikleri

Apple'ın telefon kutularından şarj aletini kaldırmaya başlamasıyla birçok teknoloji şirketi de bu harekete ayak uydurdu. Samsung da orta segment dışındaki çoğu telefon kutulularından şarj aletini kaldırdı. Ancak Samsung, şimdilerde orta segment telefonlarının kutularından da şarj aletlerini kaldırıyor. Bugün Yogesh Brar, Twitter'da yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy M53'ün kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını söyledi. Ayrıca yaptığı paylaşımda, telefonun 10'dan fazla 5G bandıyla ve Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemiyle geleceğini söyledi.

Samsung Galaxy M53'ün 6,5 inç Super AMOLEDbir ekrana ve bu ekranın da 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Kamera konusundaysa 32MP'lik selfie kamerasına, 108MP'lik bir ana kameraya, bu kameranın yanında da 8MP'lik bir ultra geniş açılı sensörle 2 adet 2MP'lik derinlik ve makro kameraların olması bekleniyor.

Ayrıca söylentilere göre performansını Dimenstiy 900'den alacak olan Samsung Galaxy M53 5G, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekleyecek. Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan cihaz içerisinde 5000mAh'lik bir pil taşıyacak. Bu batarya için ise 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Fiyatının ise muhtemelen 450 Dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

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