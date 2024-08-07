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    Samsung orta segmentte rekabet için yeni bir model üzerinde çalışıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her bütçeye uygun akıllı telefon stratejisini korumaya devam ediyor. Şirketin yeni cihazı ise, bu defa orta segment için gelecek.

    Samsung orta segment için Galaxy M55s'i geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, popüler Galaxy M55 serisini yenileyerek teknoloji severlere yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Galaxy M55s olarak adlandırılan bu yeni model, Hindistan Standartları Bürosu da dahil olmak üzere çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. SM-M558B/DS model numarasıyla listelenen cihaz, kısa süre içinde piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

    Galaxy M55s hakkında henüz fazla bilgi olmamakla birlikte, cihazın bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre, bu yeni model Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile donatılacak ve 8 GB RAM kapasitesi ile desteklenecek. Ayrıca cihaz, Android 14 işletim sistemi ile çalışacak.

    Hatırlatmak gerekirse, Galaxy M55 modelinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyordu. Cihaz, 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla geliyordu ve 120 Hz yenileme hızı sunuyordu. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olup 45W hızlı şarj desteği de mevcuttu. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 50 MP ön kamera yer alıyordu. Yeni Galaxy M55s modelinin de bu özellikleri büyük oranda koruyacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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