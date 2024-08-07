Samsung orta segmentte rekabet için yeni bir model üzerinde çalışıyor

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Samsung, popüler Galaxy M55 serisini yenileyerek teknoloji severlere yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Galaxy M55s olarak adlandırılan bu yeni model, Hindistan Standartları Bürosu da dahil olmak üzere çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. SM-M558B/DS model numarasıyla listelenen cihaz, kısa süre içinde piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

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Galaxy M55s hakkında henüz fazla bilgi olmamakla birlikte, cihazın bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre, bu yeni model Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile donatılacak ve 8 GB RAM kapasitesi ile desteklenecek. Ayrıca cihaz, Android 14 işletim sistemi ile çalışacak.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy M55 modelinde Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyordu. Cihaz, 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla geliyordu ve 120 Hz yenileme hızı sunuyordu. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olup 45W hızlı şarj desteği de mevcuttu. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 50 MP ön kamera yer alıyordu. Yeni Galaxy M55s modelinin de bu özellikleri büyük oranda koruyacağı düşünülüyor.

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