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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Ağustos ayında tanıtılması planlanan Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımı netleşiyor. Amiral gemisi telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gösteren CAD görselleri internete düştü.
    30 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 20 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez amiral gemisi telefona ait olduğu iddia edilen CAD görselleri yayınlandı.

    Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Cihazın geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 10'dan daha büyük (161.8 × 75.3 × 8.5 mm) olacağı belirtiliyor. Ayrıca 6.7 inç Super AMOLED ekran taşıyacağı beliriliyor. Panelin üzerinde selfie kamerasını barındıran bir delik de yer alacak.

    Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Ağustos'ta tanıtılacak

    Render görüntüler USB-C bağlantı noktası, S Pen kalem ve dörtlü arka kamera sistemini de gösteriyor. Akıllı telefonun tasarımı Galaxy S20 Ultra'nın tasarımına benziyor. Bu arada görüntü sensörlerinden birinin 108 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtelim.

    Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy Note 20'nin Exynos 992 veya Snapdragon 865 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve ikinci nesil Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan etkinlikte tanıtılacak.



    https://pigtou.com/blogs/android/samsung-galaxy-note-20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 7 dk.
    samsung tasarım ekibinin işide kebap resmen note10+'ı al bir kulaklıklı birde kulaklıksız yap birde kamera kısmını kareden dikdörtgene çevir al sana note 20 koca sene uğraşa uğraşa bunumu yapmışlar şimdi utanmadan 15bin tl de isterler buna.Size dahiyane bir fikir veriyim samsung logosunun yeri ve boyutunuda değişebilirsiniz muazzam yenilik olur.
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    Whippoorwill 4 dk. crazyman330
    Cep mek bırakmaz ortada.



    20.000 TL'lik telefonlar olacak piyasada. Şaka gibi.
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    HeavenForce77 (Tayfun Ergişi) 23 dk.
    Herşey doğan görünümlü şahine benzemeye başladı. Nerde o mısırları patlatıp heycanla ne geliyor ne gelicek neler yeni beklediğimiz zamanlar diyorum da zaman ileriye gidiyor işte elden gelecek birşey yok.
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