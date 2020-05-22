Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı

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Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 20 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez amiral gemisi telefona ait olduğu iddia edilen CAD görselleri yayınlandı.

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Cihazın geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 10'dan daha büyük (161.8 × 75.3 × 8.5 mm) olacağı belirtiliyor. Ayrıca 6.7 inç Super AMOLED ekran taşıyacağı beliriliyor. Panelin üzerinde selfie kamerasını barındıran bir delik de yer alacak.

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Ağustos'ta tanıtılacak

Render görüntüler USB-C bağlantı noktası, S Pen kalem ve dörtlü arka kamera sistemini de gösteriyor. Akıllı telefonun tasarımı Galaxy S20 Ultra'nın tasarımına benziyor. Bu arada görüntü sensörlerinden birinin 108 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını belirtelim.

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Samsung Galaxy Note 20'nin Exynos 992 veya Snapdragon 865 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve ikinci nesil Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan etkinlikte tanıtılacak.

https://pigtou.com/blogs/android/samsung-galaxy-note-20

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