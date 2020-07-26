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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı

    Samsung önümüzdeki ayın başlarında yeni Note serisi telefonunu resmen tanıtacak. Galaxy Note 20'de kullanıma sunulacak stok duvar kağıtları indirilebilir durumda.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ishan Agarwal, Samsung Galaxy Note 20'de kullanıma sunulacak stok duvar kağıtlarını paylaştı. Amiral gemisi telefon 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor"

    Biri 2467 × 1109 piksel, geri kalanları ise 1445 × 655 piksel çözünürlükte toplam beş görsel mevcut. Yüksek kaliteli duvar kağıtları buraya tıklayarak erişebileceğiniz Google Drive klasöründe bulunuyor.

    Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı
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    Galaxy Note 20 Özellikleri

    Samsung Galaxy Note 20, 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç FullHD+ ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 12 + 12 + 64 megapiksel arka kamera, hızlı + kablosuz şarj desteği sunan 4.300 mAh pille piyasaya sürülecek.

    Galaxy Note 20 Ultra ise 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.9 inç QHD+ ekran, 12 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı, 108 + 12 + 12 megapiksel arka kamera, hızlı + kablosuz şarj destekli 4.500 mAh pille gelecek. Her iki model de 8 çekirdekli Exynos 990 (2.7 GHz) yonga setinden güç alacak.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1286694843385671680 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 2 sa.
    Yine hurda exynos 990 ile satacaklar sanki milletle alay ediyorlar
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    Elektrikliarabasever 1 sa. torabi
    Aynen iPhone 12 rahatça yer artık zaten Türkiye'de neden Samsung alınır anlamıyorum baskı yapmak lazım Snapdragon ile gelmesi için.
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