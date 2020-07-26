Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ishan Agarwal, Samsung Galaxy Note 20'de kullanıma sunulacak stok duvar kağıtlarını paylaştı. Amiral gemisi telefon 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak.

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Biri 2467 × 1109 piksel, geri kalanları ise 1445 × 655 piksel çözünürlükte toplam beş görsel mevcut. Yüksek kaliteli duvar kağıtları buraya tıklayarak erişebileceğiniz Google Drive klasöründe bulunuyor.

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Galaxy Note 20 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20, 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.7 inç FullHD+ ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 12 + 12 + 64 megapiksel arka kamera, hızlı + kablosuz şarj desteği sunan 4.300 mAh pille piyasaya sürülecek.

Galaxy Note 20 Ultra ise 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.9 inç QHD+ ekran, 12 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı, 108 + 12 + 12 megapiksel arka kamera, hızlı + kablosuz şarj destekli 4.500 mAh pille gelecek. Her iki model de 8 çekirdekli Exynos 990 (2.7 GHz) yonga setinden güç alacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1286694843385671680

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