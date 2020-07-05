Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

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Samsung şu anda Galaxy Note 20 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlarla ilgili tüm detayları bir ay içinde öğreneceğiz. Bu arada internete yeni bilgiler düşmeye devam ediyor.

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Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın tahmini fiyatları ortaya çıkmıştı. Rakamların son derece abartılı ve yüksek olması dikkat çekti. Standat modelin 1.249 euro, Ultra versiyonun ise 1.499 euro fiyatla piyasaya sürüleceği bildirildi.

Kıyaslama açısından geçen yılki Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerinin sırasıyla 999 euro ve 1.149 euro fiyatla çıkış yaptıklarını belirtelim.

Yeni fiyatlar çok daha gerçekçi

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe, daha gerçekçi fiyatlarla karşımıza çıktı. Kendisine göre Note 20 999 dolar, Note 20 Ultra ise 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 20 serisinin 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre akıllı telefonlar 27 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1279388114893418497

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