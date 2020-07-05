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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni nesil Note serisini tanıtmak için gün sayıyor. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modellerinin fiyat etiketleri internete sızdırıldı.
    3 gün
    19,1b
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    19
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı
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    Samsung şu anda Galaxy Note 20 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlarla ilgili tüm detayları bir ay içinde öğreneceğiz. Bu arada internete yeni bilgiler düşmeye devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı"

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    Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın tahmini fiyatları ortaya çıkmıştı. Rakamların son derece abartılı ve yüksek olması dikkat çekti. Standat modelin 1.249 euro, Ultra versiyonun ise 1.499 euro fiyatla piyasaya sürüleceği bildirildi.

    Kıyaslama açısından geçen yılki Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerinin sırasıyla 999 euro ve 1.149 euro fiyatla çıkış yaptıklarını belirtelim.

    Yeni fiyatlar çok daha gerçekçi

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe, daha gerçekçi fiyatlarla karşımıza çıktı. Kendisine göre Note 20 999 dolar, Note 20 Ultra ise 1.299 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

    Samsung Galaxy Note 20 serisinin 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre akıllı telefonlar 27 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1279388114893418497 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cgurcan (Mustafa Cahit GÜRCAN) 3 gün en beğenilen
    Note 8 aldığımda çok yakın bir fiyata alabileceğim iphone şu an ios14 güncellemesini alıyor. Note 8 ise 3 senedir 1 kere işletim sistemi güncellemesi aldı.

    Bir telefonun her sene güncelleme alması, yeni teknolojilere kavuşması, yeni yeni küçük oyuncaklara kavuşması güzel birşey. Telefonun kullanım süresini arttıran harika bir özellik.

    Fiyatı yarı yarıya bile olsa bir daha almam Samsung falan. Ben o kadar da zengin olmadığıma karar verdim.
    Note 8 aldığımda çok yakın bir fiyata alabileceğim iphone şu an ios14 güncellemesini alıyor. Note 8 ise 3 senedir 1 kere işletim sistemi güncellemesi aldı. ...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün
    Güncelleme desteği almayan, 2 yıl sonra çöp olan cihaza istenen paraya bak.
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    Issızbiradam (melih ) 3 gün
    Arkadaşlar hala olayın farkında değiliz.Kurbağa deneyinde ki gibi suyun altını ısıtıyorlar.1500 Euro nedir ya!!! Daha 2 yıl öncesi 1000 dolar olduğu için iPhone X'e kızıyorduk.2 yılda %50 den fazla fiyat artışı olmuş. Bu firmalar bizler birşey demedikçe fiyatları arttırıyorlar
    Arkadaşlar hala olayın farkında değiliz.Kurbağa deneyinde ki gibi suyun altını ısıtıyorlar.1500 Euro nedir ya!!! Daha 2 yıl öncesi 1000 dolar olduğu için iPhone...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    norton772 1 gün
    Almayın olsun bitsin. Bak nasıl fiyat düşüyor. Ben bir kaç yıldır sıfır cihaz almıyorum. Bekliyorum ve ikinci elde uygun bir fiyata inince alıyorum. Hiç bir telefon o paraları etmez. Hatta yarısı falan olmalı en fazla. Hem kızıp hem yine alıyorsunuz. Alma zorunluluğunuz mu var her yeni çıkan cihazı? Techno freak olmuşsunuz farkında değilsiniz.
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    dark.king 2 gün
    Türkiye fiyatını geçiyorum tamamen başka bir olay o ama global fiyatlar nereye gidiyor böyle. 6 7 sene önce 500 600 euro idi tepe modeller, bu kadar sürede iki kat pahalandi teknoloji. Yıllık bazda bakınca ciddi yenilikler de yok telefonlarda, çok gereksiz bir hal almaya başladı telefon piyasası.



    Burada araba fiyatına telefon var diyoruz, aynısı diğer ülkelerde de geçerli artık. Asgari ücretli alman vatandaşı iki üç tane tepe model alabilirken artık bir tane alabiliyorlar. Bunun bize yansımasını da hepimizin malumu zaten. Saf telefon fiyatı üzerine gereksiz vergiler ve yüksek kur olunca sonuç belli.
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    serafon 3 gün (düzenlendi)
    Onların fiyatlandırma politikasının temeli karı korumak ve istenen seviyede artırmak üzerine kurulu. Dolayısıyla piyasa verilerine bakıp özellikle düşen talebi göz önüne alarak sürekli fiyat artırıyorlar. Virajdan önce vurabildikleri kadar vurmak amaç. Çünkü artık bir tıkanmaya doğru gidiyor piyasa.
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    artenis (mehmet n.) 3 gün
    1300 euro almanyadaki asgari ücret. Siz gerisiniz anladınız.
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    Quard (Ahmet G) 3 gün
    Dolar üzerinden para kazansak"böyle sefil hayatı yaşamasak"alınır.
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    Issızbiradam (melih ) 3 gün
    Arkadaşlar hala olayın farkında değiliz.Kurbağa deneyinde ki gibi suyun altını ısıtıyorlar.1500 Euro nedir ya!!! Daha 2 yıl öncesi 1000 dolar olduğu için iPhone X'e kızıyorduk.2 yılda %50 den fazla fiyat artışı olmuş. Bu firmalar bizler birşey demedikçe fiyatları arttırıyorlar
    Yanıtla +7
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    blank42 (Mehmet Gün) 3 gün
    Amiral gemisi modeli android cihazlarda anlamını yitirmeye başladı.
    Telefonlara kolay erişebildiğim için bir çok modeli kısa yada uzun deneyimleme şansına sahip oldum.
    (P40 Pro, OnePlus 7 Pro Mclaren, Samsung Galaxy S20 Plus , Xiaomi Mi 9 , Oppo Find X2 , ZTE nubia Red Magic 5G vs.) hiç birisi bana göre öyle premium deneyimini veremedi.
    Bir kaç ayda bir telefon değiştirme lüksüne sahip insanlar bu amiral gemirelerinde dolaşabilir ancak yeni ekonomik düzen nedeniyle o da hayal oldu.

    Sadece Türkiye özelinde de bakmamak lazım artık bu markalar Amiral gemisi modellerini dünya genelinde normal kullanıcılara satamamaya başladı. Türkiyedeki kullanıcılar için ise artık ucuz iphone ve 200$ bandındaki Redmi Note,Galaxy A serisi,Lite serileri kaldı gibi görünüyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün
    Ultra modelleri iPhone Pro fiyatlarını geçmiş şaka gibi.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün
    Güncelleme desteği almayan, 2 yıl sonra çöp olan cihaza istenen paraya bak.
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    cgurcan (Mustafa Cahit GÜRCAN) 3 gün en beğenilen
    Note 8 aldığımda çok yakın bir fiyata alabileceğim iphone şu an ios14 güncellemesini alıyor. Note 8 ise 3 senedir 1 kere işletim sistemi güncellemesi aldı.

    Bir telefonun her sene güncelleme alması, yeni teknolojilere kavuşması, yeni yeni küçük oyuncaklara kavuşması güzel birşey. Telefonun kullanım süresini arttıran harika bir özellik.

    Fiyatı yarı yarıya bile olsa bir daha almam Samsung falan. Ben o kadar da zengin olmadığıma karar verdim.
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    19068 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Galaxy Note 20, galaxy note 20 ultra ve
    4 etiket daha samsung fiyat amiral gemisi Mobil Teknolojiler
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