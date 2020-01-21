Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı

Samsung, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Note 9 amiral gemisi için Android 10 işletim sistemini temel alan bir güvenlik güncellemesi yayınladı.İlginizi Çekebilir Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu
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N960FXXS4DTA1 sürüm numaralı güncelleme ilk etapta Almanya'da yayınlandı ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde cihazın resmi olarak satışa sunulduğu tüm bölgelerde kullanıma sunulacak.
Birçok açığı ortadan kaldırıyor
Güncelleme, Android güvenliğini sağlamaya yönelik en son Ocak yamasını içeriyor. Ayrıca, Android işletim sisteminde bulunan 5 kritik güvenlik açığını ve sadece Samsung Galaxy akıllı telefonları etkileyen 5 açığı ortadan kaldırdığı belirtildi.
Galaxy Note 9 sahipleri Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığı ile bu önemli güncellemeyi akıllı telefonlarına manuel olarak indirebilirler. Ancak başta da belirttiğimiz gibi kademeli olarak dağıtılan güncelleme henüz cihazınıza ulaşmamış olabilir.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-9-gets-january-security-patch-in-second-android-10-based-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sistem full güvenli hale geldi?
Aslinda Ocak diye tabir edilenler aslinda ARALIK 2. faz olarak Pixel serilerine cikan guncellemeleri kapsamaktadir.
Yani ayni aya ait Pixel cihazin guvenlik yama seviyesi ile Samsung unki ayni ayda bile olsa esit guvenlik seviyesinde degildir.
Samsung ta ayrica KNOX guvenligi de vardir. Onun da kendisine has guvenlik aciklari kadar guvenlik ozellikleri vardir ...
Good Lock 2020 bu yil erken yayinlanacak Subat 3 te ilk olarak Guney Kore de Samsung Magazasinda yayinlanacaktir sonrasinda is ebaska ulkelerin bolgelerin marketlerine yayinlanacaktir.
Android 10 ONE UI 2.0 minimum sarti vardir .
Gerek arayuzu gerek derlemesinde sil bastan yapilmis deniliyor. Bu da mevcut Good Lock 2019 tan daha iyi performans ve daha az pil tuketimi filan demektir....
sammobile.com/...
Haberdeki tum guvenlik guncellemeleri merak etmeyin Note8 e gelmistir :) . Turkiye'ye suan itibariyle gelmemistir ki bunu Note8 Anakonusunda da dile getirdim ve cozumu de diger ulkelerin yazilimlarini kurmaktan geciyor. Almanya icin 1 Ocak 2020 guvenlik guncellemeli olani cikmistir. HOME_CSC ile sanki telefondan guncelleme aliyormuscasina hersey korunarak guncellemesini yapabilirsiniz
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