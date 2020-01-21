Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı

Tam Boyutta Gör

Samsung, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Note 9 amiral gemisi için Android 10 işletim sistemini temel alan bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu

Ayrıca Bkz. "Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor"

N960FXXS4DTA1 sürüm numaralı güncelleme ilk etapta Almanya'da yayınlandı ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde cihazın resmi olarak satışa sunulduğu tüm bölgelerde kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Birçok açığı ortadan kaldırıyor

Güncelleme, Android güvenliğini sağlamaya yönelik en son Ocak yamasını içeriyor. Ayrıca, Android işletim sisteminde bulunan 5 kritik güvenlik açığını ve sadece Samsung Galaxy akıllı telefonları etkileyen 5 açığı ortadan kaldırdığı belirtildi.

Galaxy Note 9 sahipleri Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığı ile bu önemli güncellemeyi akıllı telefonlarına manuel olarak indirebilirler. Ancak başta da belirttiğimiz gibi kademeli olarak dağıtılan güncelleme henüz cihazınıza ulaşmamış olabilir.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-9-gets-january-security-patch-in-second-android-10-based-update

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.