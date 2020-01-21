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    Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi telefonlarından biri olan Galaxy Note 9 için kritik güvenlik açıklarını kapatan yeni bir güncelleme yayınladı.
    1 gün
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    14
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı
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    Samsung, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Note 9 amiral gemisi için Android 10 işletim sistemini temel alan bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu

    Ayrıca Bkz. "Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor"

    N960FXXS4DTA1 sürüm numaralı güncelleme ilk etapta Almanya'da yayınlandı ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde cihazın resmi olarak satışa sunulduğu tüm bölgelerde kullanıma sunulacak.

    Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı
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    Birçok açığı ortadan kaldırıyor

    Güncelleme, Android güvenliğini sağlamaya yönelik en son Ocak yamasını içeriyor. Ayrıca, Android işletim sisteminde bulunan 5 kritik güvenlik açığını ve sadece Samsung Galaxy akıllı telefonları etkileyen 5 açığı ortadan kaldırdığı belirtildi.

    Galaxy Note 9 sahipleri Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığı ile bu önemli güncellemeyi akıllı telefonlarına manuel olarak indirebilirler. Ancak başta da belirttiğimiz gibi kademeli olarak dağıtılan güncelleme henüz cihazınıza ulaşmamış olabilir.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-9-gets-january-security-patch-in-second-android-10-based-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hdtv 1 gün en beğenilen
    note8 sahipsiz kaldı resmen
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    planetech 7 sa.
    Android 10 geleli 1 hafta oldu türkiye için, neyin peşindesin donanım😄
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    cem650 1 gün
    sattım da kurtuldum bi daha alırmıyım tabiki hayır :)))
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    DeepBluee2 1 gün
    güvelik açıkları kapandı yanlış bir terim bu. Her ay gelen aylık güncelleme bende s9 var bu sabah s9 a da ocak ayı güvenlik güncellemesi geldi bu ay içinde de android 10 gelecek .
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    ahmetbulut115 1 gün yeni yorumcu
    Açığı kapatsa ne, kmin için? sadece yeni kullanıcılara mı? geçen yıl kayın validem bir telefon aldı yeni, ek memory eklemek istedik, aldık taktık, baktık eklenmiyor, yani mevcut havıza ile birleşmiyor, fotograflar devam etmiyor vs. yazılm kontrolü derken, yazılım falan filan olacakmış öyle destekliyormuş. telefona baktık yeni yazılım yok, güncelleme bitmiş. şaka gibi. bir senede yazılım güncellemesi biter mi? bu devirde en az 4-5 sene yazılım güncellenmeli.
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    V4LKyR 1 gün
    Güvenlik açıklarını kapattı, bitti mi yani artık kalmadı mı açık?

    Sistem full güvenli hale geldi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 1 gün V4LKyR
    Hicbir zaman tam guvenli olunamaz. Sadece ellerinden geleni yapiyorlar. Google ve Samsung kendilerine ait guvenlik yamalari vardir. Samsung aslinda her ayin 1 i diye cikan ilk faz guvenlik guncellemesi alir lakin hicbir zaman 5 yazili bir herhangi aya ait guncelleme de almamistir. Cihaz yazilim bilgilerinde de gerci belli olmaktadir ...

    Aslinda Ocak diye tabir edilenler aslinda ARALIK 2. faz olarak Pixel serilerine cikan guncellemeleri kapsamaktadir.


    Yani ayni aya ait Pixel cihazin guvenlik yama seviyesi ile Samsung unki ayni ayda bile olsa esit guvenlik seviyesinde degildir.

    Samsung ta ayrica KNOX guvenligi de vardir. Onun da kendisine has guvenlik aciklari kadar guvenlik ozellikleri vardir ...





    Good Lock 2020 bu yil erken yayinlanacak Subat 3 te ilk olarak Guney Kore de Samsung Magazasinda yayinlanacaktir sonrasinda is ebaska ulkelerin bolgelerin marketlerine yayinlanacaktir.


    Android 10 ONE UI 2.0 minimum sarti vardir .


    Gerek arayuzu gerek derlemesinde sil bastan yapilmis deniliyor. Bu da mevcut Good Lock 2019 tan daha iyi performans ve daha az pil tuketimi filan demektir....
    sammobile.com/...
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    Xloud 1 gün
    Android 10 ile içine ettiler cihazın umarım sıfırlayınca düzelir
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    CWaRRioR 1 gün Xloud
    Nasıl bir sıkıntı yaşattı?
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    intel7mix 11 sa. Xloud
    Pil performansı ve genel performans düşüş mü var
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    hdtv 1 gün en beğenilen
    note8 sahipsiz kaldı resmen
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smart1978 1 gün hdtv
    Aylik Android guvenlik guncellemeleri bilindigi uzere isletim sisteminden bagimsizdir :) . Yani Note8 Android 10 ONE UI 2.0 almasa da Android Aylik Guvenlik Guncellemesini almaktadir.

    Haberdeki tum guvenlik guncellemeleri merak etmeyin Note8 e gelmistir :) . Turkiye'ye suan itibariyle gelmemistir ki bunu Note8 Anakonusunda da dile getirdim ve cozumu de diger ulkelerin yazilimlarini kurmaktan geciyor. Almanya icin 1 Ocak 2020 guvenlik guncellemeli olani cikmistir. HOME_CSC ile sanki telefondan guncelleme aliyormuscasina hersey korunarak guncellemesini yapabilirsiniz

    Changelist 16983991
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    7684 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy note 9 ve
    7 etiket daha Güvenlik güncelleme android Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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