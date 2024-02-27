Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı

Galaxy Ring pil ömrü ne kadar?
Samsung MX (Mobil Deneyim) başkanı TM Roh’un yaptığı açıklamaya göre Galaxy Ring pil ömrü, tek şarj ile 5 ila 9 güne kadar kullanım sağlayacak. Açıkçası bu pil ömrü Galaxy Watch 5 Pro'dan çok daha uzun ancak 13 güne kadar dayanabilen Galaxy Fit 3’ten de kısa. Kendi kategorisiyle karşılaştırmak gerekirse; Oura Ring, 6 günlük pil ömrü vadediyor.
TM Roh ayrıca Galaxy Ring’in Galaxy Watch’ın aksine aramalar yapamadığının da altını çizdi. Halen bilinmeyenler fazla olsa da Samsung yetkililerinin açıklamalarına göre Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Sensörler sayesinde cihaz, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Bu bilgilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek. Ancak Galaxy Ring, GPS eksikliği nedeniyle muhtemelen açık hava egzersizlerini takip edemeyecek.
Kesin olmamakla birlikte Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor. Galaxy Ring, akıllı saat veya bileğine bir şey takmayı sevmeyenler için güçlü bir alternatif olacak gibi görünüyor. Mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.