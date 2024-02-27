Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı

Tam Boyutta Gör Ocak ayında düzenlenen Unpacked kapsamında ilk defa gösterilen Galaxy Ring, ilk defa Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmişti. Galaxy Ring hakkında bazı özellikler paylaşılmış olsa da cihazın fiyatı ve çıkış tarihi halen soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Ring pil ömrü bilgisini paylaşarak en büyük gizemlerden birisini aydınlattı.

Galaxy Ring pil ömrü ne kadar?

Samsung MX (Mobil Deneyim) başkanı TM Roh’un yaptığı açıklamaya göre Galaxy Ring pil ömrü, tek şarj ile 5 ila 9 güne kadar kullanım sağlayacak. Açıkçası bu pil ömrü Galaxy Watch 5 Pro'dan çok daha uzun ancak 13 güne kadar dayanabilen Galaxy Fit 3’ten de kısa. Kendi kategorisiyle karşılaştırmak gerekirse; Oura Ring, 6 günlük pil ömrü vadediyor.

TM Roh ayrıca Galaxy Ring’in Galaxy Watch’ın aksine aramalar yapamadığının da altını çizdi. Halen bilinmeyenler fazla olsa da Samsung yetkililerinin açıklamalarına göre Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Sensörler sayesinde cihaz, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Bu bilgilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek. Ancak Galaxy Ring, GPS eksikliği nedeniyle muhtemelen açık hava egzersizlerini takip edemeyecek.

İşte Samsung Galaxy Ring tasarımı ve öne çıkan özellikleri 1 gün önce eklendi

Kesin olmamakla birlikte Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor. Galaxy Ring, akıllı saat veya bileğine bir şey takmayı sevmeyenler için güçlü bir alternatif olacak gibi görünüyor. Mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.

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Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı