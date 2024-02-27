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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring, geçtiğimiz gün tanıtıp bazı kilit özellikleri açıklanırken şimdi de Galaxy Ring’in pil ömrü bilgisi paylaşıldı.
    Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pil ömrü açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında düzenlenen Unpacked kapsamında ilk defa gösterilen Galaxy Ring, ilk defa Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmişti. Galaxy Ring hakkında bazı özellikler paylaşılmış olsa da cihazın fiyatı ve çıkış tarihi halen soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Ring pil ömrü bilgisini paylaşarak en büyük gizemlerden birisini aydınlattı.

    Galaxy Ring pil ömrü ne kadar?

    Samsung MX (Mobil Deneyim) başkanı TM Roh’un yaptığı açıklamaya göre Galaxy Ring pil ömrü, tek şarj ile 5 ila 9 güne kadar kullanım sağlayacak. Açıkçası bu pil ömrü Galaxy Watch 5 Pro'dan çok daha uzun ancak 13 güne kadar dayanabilen Galaxy Fit 3’ten de kısa. Kendi kategorisiyle karşılaştırmak gerekirse; Oura Ring, 6 günlük pil ömrü vadediyor.

    TM Roh ayrıca Galaxy Ring’in Galaxy Watch’ın aksine aramalar yapamadığının da altını çizdi. Halen bilinmeyenler fazla olsa da Samsung yetkililerinin açıklamalarına göre Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Sensörler sayesinde cihaz, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Bu bilgilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek. Ancak Galaxy Ring, GPS eksikliği nedeniyle muhtemelen açık hava egzersizlerini takip edemeyecek.

    Kesin olmamakla birlikte Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor. Galaxy Ring, akıllı saat veya bileğine bir şey takmayı sevmeyenler için güçlü bir alternatif olacak gibi görünüyor. Mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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