Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung’un bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürdüğü ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile genellikle olumlu yönde geri bildirimler aldı. Henüz firmanın ne kadar sattığı açıklanmamış olsa da ilk başlarda güçlü bir talebin oluştuğu belirtilmişti. Öte yandan Galaxy Ring, her ülkede satışa sunulmamıştı; satışa çıkmayan ülkeler arasında Türkiye’de yer almıştı. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Galaxy Ring, yakında Türkiye'de

Samsung, Türkiye’deki resmi web sitesinde Galaxy Ring’in versiyonları için destek sayfaları açmış durumda. Samsung, bir ürününe destek sayfası açtığında genelde o ürünü Türkiye’ye kısa bir süre içerisinde getiriyor. Bu nedenle Galaxy Ring’in Türkiye macerası çok yakında başlayabilir.

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Galaxy Ring’i kullanabilmek için illa bir Galaxy cihazına sahip olmanız gerekmiyor; akıllı yüzüğü diğer Android telefonlarla birlikte de kullanmak mümkün. Ancak iPhone için bir destek bulunmuyor. Bununla birlikte Galaxy Ring’in ABD yüzük ölçülerine göre 5 ila 13 arasında 9 farklı boyutu bulunuyor. Bu boyutlar Türkiye’de 9 ila 30 arasındaki ölçülere denk geliyor.

Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip. Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor.

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