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    Anlık Bildirim

    Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor

    Samsung’un bu yılın ortalarında piyasaya sürdüğü ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da bekleniyor. Görünüşe göre bu bekleyiş uzun sürmeyecek.
    Samsung Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürdüğü ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile genellikle olumlu yönde geri bildirimler aldı. Henüz firmanın ne kadar sattığı açıklanmamış olsa da ilk başlarda güçlü bir talebin oluştuğu belirtilmişti. Öte yandan Galaxy Ring, her ülkede satışa sunulmamıştı; satışa çıkmayan ülkeler arasında Türkiye’de yer almıştı. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

    Galaxy Ring, yakında Türkiye'de

    Samsung, Türkiye’deki resmi web sitesinde Galaxy Ring’in versiyonları için destek sayfaları açmış durumda. Samsung, bir ürününe destek sayfası açtığında genelde o ürünü Türkiye’ye kısa bir süre içerisinde getiriyor. Bu nedenle Galaxy Ring’in Türkiye macerası çok yakında başlayabilir.

    Galaxy Ring’i kullanabilmek için illa bir Galaxy cihazına sahip olmanız gerekmiyor; akıllı yüzüğü diğer Android telefonlarla birlikte de kullanmak mümkün. Ancak iPhone için bir destek bulunmuyor. Bununla birlikte Galaxy Ring’in ABD yüzük ölçülerine göre 5 ila 13 arasında 9 farklı boyutu bulunuyor. Bu boyutlar Türkiye’de 9 ila 30 arasındaki ölçülere denk geliyor.

    Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip. Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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