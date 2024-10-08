Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor

Galaxy Ring, yakında Türkiye'de
Samsung, Türkiye’deki resmi web sitesinde Galaxy Ring’in versiyonları için destek sayfaları açmış durumda. Samsung, bir ürününe destek sayfası açtığında genelde o ürünü Türkiye’ye kısa bir süre içerisinde getiriyor. Bu nedenle Galaxy Ring’in Türkiye macerası çok yakında başlayabilir.
Galaxy Ring’i kullanabilmek için illa bir Galaxy cihazına sahip olmanız gerekmiyor; akıllı yüzüğü diğer Android telefonlarla birlikte de kullanmak mümkün. Ancak iPhone için bir destek bulunmuyor. Bununla birlikte Galaxy Ring’in ABD yüzük ölçülerine göre 5 ila 13 arasında 9 farklı boyutu bulunuyor. Bu boyutlar Türkiye’de 9 ila 30 arasındaki ölçülere denk geliyor.
Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip. Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.