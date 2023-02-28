Samsung, Galaxy Ring ve AR gözlük modellerini doğruladı

Hatırlayacak olursak akıllı yüzük modeline işaret eden ilk sızıntılar, çeşitli patent dosyaları ile geçtiğimiz yıl açığa çıkmıştı. Görünüşe göre teknoloji devi, gerçekten böyle bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün paylaşılan ticari marka başvuruları ise, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak ilk akıllı yüzük modelinin 'Galaxy Ring' adını taşıyacağını gösteriyor.
Samsung, Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak şirketin Unpacked 2023 duyurusuna göre arttırılmış gerçeklik gözlüğü, akıllı yüzük modelinden daha önce piyasaya sürülebilir.
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.