Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihaz pazarında akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar ile varlık gösteren Samsung, yakında ürün yelpazesini genişletebilir. Bilindiği üzere şirketin rakibi Apple, uzun süredir yeni bir AR gözlüğü üzerinde çalışıyor. Şimdi Samsung'un Galaxy Ring ve Galaxy Glass için iki yeni ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Galaxy Ring ve Galaxy Glasses ufukta göründü

Hatırlayacak olursak akıllı yüzük modeline işaret eden ilk sızıntılar, çeşitli patent dosyaları ile geçtiğimiz yıl açığa çıkmıştı. Görünüşe göre teknoloji devi, gerçekten böyle bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün paylaşılan ticari marka başvuruları ise, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak ilk akıllı yüzük modelinin 'Galaxy Ring' adını taşıyacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Glass'a gelirsek, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde Samsung, XR (genişletilmiş gerçeklik) deneyimleri için Google ve Qualcomm ile ortak olduğunu duyurmuştu. Ayrıca önceki sızıntılar, karma gerçeklik gözlüğünün dahili bir pile sahip olacağını bizlere gösterdi. Bu bilgiler, cihazın telefondan destek almak yerine bağımsız bir ürün olacağına işaret ediyor.

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Samsung, Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak şirketin Unpacked 2023 duyurusuna göre arttırılmış gerçeklik gözlüğü, akıllı yüzük modelinden daha önce piyasaya sürülebilir.

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Samsung, Galaxy Ring ve AR gözlük modellerini doğruladı