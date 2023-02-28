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    Samsung, Galaxy Ring ve AR gözlük modellerini doğruladı

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy Ring ve Galaxy Glasses için ticari marka başvurusunda bulundu. Yeni giyilebilir cihazlar neler sunacak? İşte detaylar
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    Samsung, Galaxy Ring ve AR gözlük modellerini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz pazarında akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar ile varlık gösteren Samsung, yakında ürün yelpazesini genişletebilir. Bilindiği üzere şirketin rakibi Apple, uzun süredir yeni bir AR gözlüğü üzerinde çalışıyor. Şimdi Samsung'un Galaxy Ring ve Galaxy Glass için iki yeni ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 

    Galaxy Ring ve Galaxy Glasses ufukta göründü

    Hatırlayacak olursak akıllı yüzük modeline işaret eden ilk sızıntılar, çeşitli patent dosyaları ile geçtiğimiz yıl açığa çıkmıştı. Görünüşe göre teknoloji devi, gerçekten böyle bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün paylaşılan ticari marka başvuruları ise, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak ilk akıllı yüzük modelinin 'Galaxy Ring' adını taşıyacağını gösteriyor.

    Samsung, Galaxy Ring ve AR gözlük modellerini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Glass'a gelirsek, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde Samsung, XR (genişletilmiş gerçeklik) deneyimleri için Google ve Qualcomm ile ortak olduğunu duyurmuştu. Ayrıca önceki sızıntılar, karma gerçeklik gözlüğünün dahili bir pile sahip olacağını bizlere gösterdi. Bu bilgiler, cihazın telefondan destek almak yerine bağımsız bir ürün olacağına işaret ediyor.

    Samsung, Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak şirketin Unpacked 2023 duyurusuna göre arttırılmış gerçeklik gözlüğü, akıllı yüzük modelinden daha önce piyasaya sürülebilir. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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