Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, uzunca bir süredir söylentileri dolanan Galaxy Ring akıllı yüzüğünü geçtiğimiz ay MWC 2024’te gün yüzüne çıkarmıştı. O tarihten bu yana cihaz hakkında birtakım bilgiler doğrulanmış olsa da halen bilinmeyen çok şey var. Bunlardan birisi de cihazın Samsung için ne anlama geldiği. Elbette bu anlam finansal başarıyla ilgili ve aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi akıllı yüzüğünün ciddi bir satış başarısı göstereceğine inanıyor.

Galaxy Ring’in ilk etapta 500 bin adet satması bekleniyor

Galaxy Ring’in tüm yetenekleri ve en önemlisi fiyatı halen resmi olarak doğrulanmış değil. Buna rağmen yeni raporlar Samsung’un Galaxy Ring lansmanı için yarım milyon ünite hazırladığı bildiriliyor. Galaxy Ring'in Mayıs 2024'te seri üretime gireceği ve cihazın Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarla birlikte gerçek anlamda tanıtılacağı iddia ediliyor. Galaxy Ring'in Ağustos 2024'te satışa sunulması ve lansman sırasında en az 400.000 adet satışa sunulması bekleniyor.

Ayrıca Samsung’un yüksek bir taleple karşılaşması halinde üretim hacmini de hızla artırabilecek bir kapasiteye sahip olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre Galaxy Ring’in küçük form faktörü ve içerisinde yer alan donanımların zaten hazır olması Samsung’un üretim hacmini artırmada sorun yaşamayacağına işaret ediyor.

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Galaxy Ring için beklenen satış rakamları oldukça iddialı ve bu Samsung için iyiye işaret. Akıllı yüzük alanında mevcut pazar lideri Oura, tüm yıl boyunca bir milyon kadar ünite satıyor, bu nedenle Samsung açıkça bunun yarısını, hatta daha fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.

Galaxy Ring özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak. Sağlık odaklı cihaz kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Bu bilgilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek. Galaxy Ring, 5 ila 9 güne kadar pil ömrü sunabilecek. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacak. Ebatlara göre cihazın 2,3 gram ila 2,9 gram ağırlığında olacağı da doğrulandı.

Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor