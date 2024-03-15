Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor

Galaxy Ring’in ilk etapta 500 bin adet satması bekleniyor
Galaxy Ring’in tüm yetenekleri ve en önemlisi fiyatı halen resmi olarak doğrulanmış değil. Buna rağmen yeni raporlar Samsung’un Galaxy Ring lansmanı için yarım milyon ünite hazırladığı bildiriliyor. Galaxy Ring'in Mayıs 2024'te seri üretime gireceği ve cihazın Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarla birlikte gerçek anlamda tanıtılacağı iddia ediliyor. Galaxy Ring'in Ağustos 2024'te satışa sunulması ve lansman sırasında en az 400.000 adet satışa sunulması bekleniyor.
Ayrıca Samsung’un yüksek bir taleple karşılaşması halinde üretim hacmini de hızla artırabilecek bir kapasiteye sahip olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre Galaxy Ring’in küçük form faktörü ve içerisinde yer alan donanımların zaten hazır olması Samsung’un üretim hacmini artırmada sorun yaşamayacağına işaret ediyor.
Galaxy Ring için beklenen satış rakamları oldukça iddialı ve bu Samsung için iyiye işaret. Akıllı yüzük alanında mevcut pazar lideri Oura, tüm yıl boyunca bir milyon kadar ünite satıyor, bu nedenle Samsung açıkça bunun yarısını, hatta daha fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.
Galaxy Ring özellikleri
Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.