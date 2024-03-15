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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Ring için yoğun bir talep bekliyor

    Samsung, Galaxy Ring adındaki akıllı yüzüğünü tanıtmış olsa da henüz piyasaya sürmüş değil. Öte yandan firma, Galaxy Ring’in oldukça güçlü bir talep ile karşılaşacağını düşünüyor.
    samsung galaxy ring 500 bin satış Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzunca bir süredir söylentileri dolanan Galaxy Ring akıllı yüzüğünü geçtiğimiz ay MWC 2024’te gün yüzüne çıkarmıştı. O tarihten bu yana cihaz hakkında birtakım bilgiler doğrulanmış olsa da halen bilinmeyen çok şey var. Bunlardan birisi de cihazın Samsung için ne anlama geldiği. Elbette bu anlam finansal başarıyla ilgili ve aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi akıllı yüzüğünün ciddi bir satış başarısı göstereceğine inanıyor.

    Galaxy Ring’in ilk etapta 500 bin adet satması bekleniyor

    Galaxy Ring’in tüm yetenekleri ve en önemlisi fiyatı halen resmi olarak doğrulanmış değil. Buna rağmen yeni raporlar Samsung’un Galaxy Ring lansmanı için yarım milyon ünite hazırladığı bildiriliyor. Galaxy Ring'in Mayıs 2024'te seri üretime gireceği ve cihazın Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarla birlikte gerçek anlamda tanıtılacağı iddia ediliyor. Galaxy Ring'in Ağustos 2024'te satışa sunulması ve lansman sırasında en az 400.000 adet satışa sunulması bekleniyor.

    Ayrıca Samsung’un yüksek bir taleple karşılaşması halinde üretim hacmini de hızla artırabilecek bir kapasiteye sahip olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre Galaxy Ring’in küçük form faktörü ve içerisinde yer alan donanımların zaten hazır olması Samsung’un üretim hacmini artırmada sorun yaşamayacağına işaret ediyor.

    Galaxy Ring için beklenen satış rakamları oldukça iddialı ve bu Samsung için iyiye işaret. Akıllı yüzük alanında mevcut pazar lideri Oura, tüm yıl boyunca bir milyon kadar ünite satıyor, bu nedenle Samsung açıkça bunun yarısını, hatta daha fazlasını karşılayabileceğini öngörüyor.

    Galaxy Ring özellikleri

    Galaxy Ring özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak. Sağlık odaklı cihaz kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Bu bilgilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek. Galaxy Ring, 5 ila 9 güne kadar pil ömrü sunabilecek. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacak. Ebatlara göre cihazın 2,3 gram ila 2,9 gram ağırlığında olacağı da doğrulandı.

    Galaxy Ring üç renkte ve çeşitli boyutlarda sunulacak. Samsung Galaxy Ring'in fiyatını açıklamamış olsa da, Galaxy Fit 3 ile Galaxy Watch 6 arasında yer alması ve 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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