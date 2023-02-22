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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

    Geçtiğimiz yıl Galaxy S22 FE modelini geride bırakan Samsung, sürpriz bir geri dönüş yapabilir. Bugün Galaxy S23 FE modelinin yolda olduğunu gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı. 
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    Samsung Galaxy S23 FE yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Samsung, kamera tasarımı ve güçlü donanımı ile dikkat çeken amiral gemisi Galaxy S23 serisini duyurdu. Bu bağlamda aileye bir FE (Fan Edition) modeli eklenip eklenmeyeceği ise büyük merak oldu diyebiliriz. Bilindiği üzere Galaxy S22 FE geçtiğimiz yıl geri planda bırakıldı. Şimdi yeni sızıntılar, Samsung'un henüz FE serisinden vazgeçmediğini ve Galaxy S23 FE üzerinde çalıştığını gösteriyor .

    Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

    Güvenilir sızıntı kaynağı OreXDA'ya göre Galaxy S23 FE, temel modellerde karşımıza çıkan Snapdragon 8 Gen 2 yerine "birim fiyat odaklı" Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Bu bir geri adım gibi görünse de, Samsung'a önemli bir fiyat avantajı sağlayabilir. Ayrıca Snapdragon 8+ Gen 1'in halihazırda günümüzün en güçlü akıllı telefon işlemcilerinden biri olduğunu belirtelim.

     

    Yonga setine ek olarak, Galaxy S23 FE'nin 120 Hz AMOLED ekrana ve Galaxy S23 serisinde kullanılan çeşitli kamera sensörlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Sızıntı kaynağı, akıllı telefonun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak 3. veya 4. çeyrekte pazara girerse rakip markaların diğer orta sınıf teklifleriyle zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Peki siz Galaxy S23 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 3 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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