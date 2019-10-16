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    Huawei nova 5T önümüzdeki ay Avrupa'da satışa çıkacak

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin, Kirin 980 yonga setine sahip yeni akıllı telefon modeli Huawei nova 5T'nin, önümüzdeki ay Avrupa satışa sunulacağı açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei nova 5T önümüzdeki ay Avrupa'da satışa çıkacak
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    Mayıs ayında tanıtılan Honor 20 akıllı telefon modelinin bazı pazarlara Huawei nova 5T olarak geleceği açıklanmıştı. Huawei'den yapılan açıklamaya göre bu cihaz Kasım ayında Avrupa pazarında satışa çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak"

    550 dolardan satılacak

    Her ne kadar Honor 20 ile bire bir aynı özelliklerde olmasa da Huawei nova 5T modelinin kullanıcıların ilgisini çekecek bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Akıllı telefon 48 MP arka, 32 MP ön kamera, 6.26 inç FHD+ ekran, Kirin 980 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

    Huawei nova 5T önümüzdeki ay Avrupa'da satışa çıkacak
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    22.5W hızlı şarj desteği de sunan cihazın 3.750 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim. Huawei'nin devam eden lisans savaşına rağmen nova 5T tüm Google servisleriyle birlikte gelecek ve cihaz Android 9 tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü çalıştıracak. Mavi, siyah ve mor renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan cihazın 550 dolar (449 Euro) fiyat etiketinin olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_nova_5t_coming_to_europe_next_month-news-39635.php Yorum Yaz
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    Kerim5100 45 dk.
    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin, Kirin 980 yonga setine sahip yeni akıllı telefon modeli Huawei nova 5T'nin, önümüzdeki ay Avrupa satışa sunulacağı açıklandı.

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