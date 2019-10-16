Huawei nova 5T önümüzdeki ay Avrupa'da satışa çıkacak

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Mayıs ayında tanıtılan Honor 20 akıllı telefon modelinin bazı pazarlara Huawei nova 5T olarak geleceği açıklanmıştı. Huawei'den yapılan açıklamaya göre bu cihaz Kasım ayında Avrupa pazarında satışa çıkacak.

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550 dolardan satılacak

Her ne kadar Honor 20 ile bire bir aynı özelliklerde olmasa da Huawei nova 5T modelinin kullanıcıların ilgisini çekecek bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Akıllı telefon 48 MP arka, 32 MP ön kamera, 6.26 inç FHD+ ekran, Kirin 980 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

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22.5W hızlı şarj desteği de sunan cihazın 3.750 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim. Huawei'nin devam eden lisans savaşına rağmen nova 5T tüm Google servisleriyle birlikte gelecek ve cihaz Android 9 tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü çalıştıracak. Mavi, siyah ve mor renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan cihazın 550 dolar (449 Euro) fiyat etiketinin olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_5t_coming_to_europe_next_month-news-39635.php