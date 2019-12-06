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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek

    Samsung'un önümüzdeki Şubat ayında tanıtması beklenen amiral gemisi modeli Galaxy S11, elimize geçen bilgilere göre ilk kez 108MP çözünürlüklü bir sensör kullanacak.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek
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    Samsung’un Galaxy S11 amiral gemisinden ilk görseller cihazın büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacağını doğrulamıştı. Şimdi ise, bu kamera çıkıntısının içinde ne olduğuna dair daha fazla fikre sahip olduk. Bloomberg’ten gelen bir rapora göre 2020 Samsung amiral gemisi 108MP çözünürlüklü bir kamera sensörü ve yanında 5x optik yakınlaştırma yapabilen lense sahip olacak. Cihaz ayrıca ToF sensörüne de tıpkı Note 10 Plus’ın olduğu gibi sahip olacak.

    Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek
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    Samsung yine rapora göre 108MP kamera ve 5x optik zoom yeteneğini ikinci katlanabilir telefonunda da kullanacak. Bu telefon iddiaya göre Şubat ayında tanıtılacak ve tasarımı tıpkı Motorola Razr gibi dikey katlanır şekilde olacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir"

    Samsung’un 108MP çözünürlüklü sensörü daha önce de bildiğimiz bir parça. Bunu daha önce Xiaomi Mi Note 10’da ve yine Xiaomi’nin fütüristik Mi Mix Alpha modelinde görmüştük. Samsung, bu sensörü yeni amiral gemisine yerleştirerek aslında büyük bir değişikliğe gidiyor diyebiliriz çünkü firma 2016’daki Galaxy S7’den bu yana hep aynı boyuttaki 12MP sensörleri amiral gemisinde kullandı.



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    GT_55 6 gün
    S9+ var, sırf hep aynı kamerayı kullandığı için yeni telefonlarına geçmeye hep kararsız kalmıştım. Artık s11'e geçmek için geçerli bir nedenim olabilir.
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    Mevlütblog 6 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Yoooğ *mınaaaa
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    m_carleone82 3 gün
    Bilen varsa anlatabilirmi,



    Youtubede izledigim ve bulamadigim bir video da





    Bu kadar megapixel günümüzde gereksizmis, guya 20mp den sonra

    Hem her bir fotoğraf boyutu 20mb gececekmis, yer sorunu baslayacak,



    Instagram whatsapp facebook resimleri 5mp düşünüyormuş.

    Paylasimda da kullanılmıyor..



    Hemde 120 mp ceksede,

    YouTube de gördüğümüz, zoomladikca detayi artan resim gibi olmayacakmış. Güya rakam aldatmacasi, dağdaki detaylar ve gözükmeyecekmis.



    O zaman neye yaradi..
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    ahmetbmyo 6 gün GT_55
    Dxomarka parayı basan testi yaptırıyor bu ara böyle bir söylenti vardı erdinin söyledi gi
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    GT_55 6 gün ahmetbmyo
    Evet öyle söyleniyor.Misal huawei'nin telefonları ile alakalı söyleninlerde doğruluk payı olabilir. Ama dxomark'tan başkada detaylı inceleyen bir site yok benim bildiğim.Varsa oraya da bakabiliriz.
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    108MP vay!

    Apple-Samsung savaşı hızla devam edecek gibi
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    khaos 6 gün
    Özellikler güzel de eskiden çinliler kopyalardı şimdi samsung çinlilerden kopyalıyor.Umarım gerçekten farklı bir şeyler yapabilirler (misal kademeli zoom)
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    Moueson 6 gün
    Gayet güzel duruyor yorumlardan anlaşılacağı üzere yine iPhone kullanıcılarının kıskançlığı hissediliyor.
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    Gt95 6 gün Moueson
    2020 de gider bunu alırım birde iphone 12 alırım problem kalmaz 1 hafta bunu 1 hafta yeni iphone kullanırım
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    Alkolog 6 gün
    Arkayi komple kamera yapacaginiza batarya koyun su telefonlara be
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    Mevlütblog 6 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Yoooğ *mınaaaa
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    ___Lawyer___ 6 gün GT_55
    Kişi için en güzel telefon ne ise o dur diyelim iyi kullanımlar dilerim bu tartışmanın sonu yok :)
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    GT_55 6 gün ___Lawyer___
    Yani ben de aralarında çokta uçuk farklar yok demek istemiştim. Dxomark a baktığımda, iphone 11 pro max'in video puanın biraz daha yüksek olduğunu gördüm. Ama hep aynı kamera sensörünü kullanıyorlar. O yüzden arada çok fark olmuyor. Şimdi gelecek olan 108 mp'lik kameradan umutluyum. O da şimdi ki kameralar gibi aynıysa almam zaten. :)
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    ___Lawyer___ 6 gün GT_55
    Yani şimdi S9 Note 9 S10 Note 10 rakipleri Xs ve 11 serisinden çekim kalitesi olarak daha iyi öyle mi? Bu kamera olayından kusura bakmayın ama anlamıyorsunuz.
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    GT_55 6 gün ___Lawyer___
    Ben aynı dönemde çıkan, s9 ile iphone x'i karşılaştırdım. Diğer telefonları kullanmadığım için onlar hakkında yorum yapamam ama dxomarkta baktigim zaman aralarında çokta fark olmadığını görebiliyoruz. Yani kısacası siz anlamıyorsunuz veya anlamak istemiyorsunuz.
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    falterubbix 6 gün
    15.000 tl temiz fiyat. yakında araç takas önerirler zaten.
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