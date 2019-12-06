Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek

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Samsung’un Galaxy S11 amiral gemisinden ilk görseller cihazın büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacağını doğrulamıştı. Şimdi ise, bu kamera çıkıntısının içinde ne olduğuna dair daha fazla fikre sahip olduk. Bloomberg’ten gelen bir rapora göre 2020 Samsung amiral gemisi 108MP çözünürlüklü bir kamera sensörü ve yanında 5x optik yakınlaştırma yapabilen lense sahip olacak. Cihaz ayrıca ToF sensörüne de tıpkı Note 10 Plus’ın olduğu gibi sahip olacak.

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Samsung yine rapora göre 108MP kamera ve 5x optik zoom yeteneğini ikinci katlanabilir telefonunda da kullanacak. Bu telefon iddiaya göre Şubat ayında tanıtılacak ve tasarımı tıpkı Motorola Razr gibi dikey katlanır şekilde olacak.

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Samsung’un 108MP çözünürlüklü sensörü daha önce de bildiğimiz bir parça. Bunu daha önce Xiaomi Mi Note 10’da ve yine Xiaomi’nin fütüristik Mi Mix Alpha modelinde görmüştük. Samsung, bu sensörü yeni amiral gemisine yerleştirerek aslında büyük bir değişikliğe gidiyor diyebiliriz çünkü firma 2016’daki Galaxy S7’den bu yana hep aynı boyuttaki 12MP sensörleri amiral gemisinde kullandı.