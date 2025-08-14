Huawei Pura 80 Ultra, DxOMark kamera testinde zirveye yerleşti!

Açık ara zirveye yerleşti
Oppo Find X8 Ultra, Haziran ayında DxOMark sıralamasında 169 puanla zirveye yerleşmişti. Ancak kısa süre sonra Huawei, Pura 80 Ultra ile onu tahtından indirdi. DxOMark’ın testinde şirketin en yeni amiral gemisi; ana kamera performansı, bokeh çekimleri ve telefoto fotoğraflar konusunda en yüksek puanları elde etti.
Bilmeyenler için, Çinli teknoloji devi Pura 80 Ultra'yı tescilli XMAGE teknolojisiyle duyurdu. Ana kamera, f/1.6-4 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP 1 inç sensörden oluşuyor. Bu kameraya, 40 MP ultra geniş açılı lens, 1.5 MP spektrum sensörü ve 3.7x ve 9.4x optik zum (sırasıyla 83 mm ve 212 mm odak uzaklığı) sunan 50 MP + 12.5 MP çift periskop telefoto lens kurulumu eşlik ediyor.