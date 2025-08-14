Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pura 80 Ultra, DxOMark sıralamasında 175 puan alarak Oppo Find X8 Ultra'yı geçti ve en iyi kameralı akıllı telefon unvanını ele geçirdi.

Açık ara zirveye yerleşti

Oppo Find X8 Ultra, Haziran ayında DxOMark sıralamasında 169 puanla zirveye yerleşmişti. Ancak kısa süre sonra Huawei, Pura 80 Ultra ile onu tahtından indirdi. DxOMark’ın testinde şirketin en yeni amiral gemisi; ana kamera performansı, bokeh çekimleri ve telefoto fotoğraflar konusunda en yüksek puanları elde etti.

Tam Boyutta Gör Pura 80 Ultra, video kısmında bile 166 puanla (fotoğraflarda 180 puan) çok iyi skora imza attı. DxOMark, Pura 80 Ultra'nın neredeyse her koşulda hem fotoğraflarda hem de videolarda mükemmel detay sunduğunu belirtti. Renk tutarsızlıkları ve hafif aşırı pozlama gibi bazı sorunlarla karşılaşmasına rağmen, Huawei'nin amiral gemisi modeli mükemmel otomatik odaklama, iyi cilt tonları, geniş dinamik aralık, düşük gürültü seviyesi ve iyi portre çekimleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı 18 sa. önce eklendi

Bilmeyenler için, Çinli teknoloji devi Pura 80 Ultra'yı tescilli XMAGE teknolojisiyle duyurdu. Ana kamera, f/1.6-4 değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP 1 inç sensörden oluşuyor. Bu kameraya, 40 MP ultra geniş açılı lens, 1.5 MP spektrum sensörü ve 3.7x ve 9.4x optik zum (sırasıyla 83 mm ve 212 mm odak uzaklığı) sunan 50 MP + 12.5 MP çift periskop telefoto lens kurulumu eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Pura 80 Ultra, DxOMark kamera testinde zirveye yerleşti!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: