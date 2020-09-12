Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin teknik detayları belli oldu

Samsung'un yakında Galaxy S20 Fan Edition adlı yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Son haftalarda bu cihazla ilgili çok sayıda sızıntı görüyoruz ve en sonuncusu, 5G modelinin temel özelliklerini doğrulayan Çin'in TENAA ajansından geliyor.

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Fiyatı henüz belli değil

Model adı SM-G7810 olan telefonun, 6.5 inç ekran, 4.500 mAh batarya ile listelendiğini, ayrıca 15W kablolu şarj ve çift SIM özelliklerini destekleyeceğini görüyoruz. Cihazın 159,8 × 74,5 × 8,4 (mm) boyutlarıyla birlikte Galaxy S20 ile Galaxy S20+ arasında bir ebatta olduğu göze çarpıyor. Yakın zamanda gerçekleşen dev bir sızıntı ise bize Galaxy S20 FE'den başka neler bekleyebileceğimize dair bilgiler sunmuştu.

Tam Boyutta Gör

Telefon, Gorilla Glass 3 korumalı 120Hz SuperAMOLED ekrana ve 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafta, 12 MP ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto modülünün yanı sıra OIS'li 12 MP ana kamera yer alacak. Galaxy S20 FE'nin, 4G ve 5G konfigürasyonlarında satışa sunulacağı ve bunlardan birincisi Samsung'un ürettiği Exynos 990 yonga setiyle ve ikincisinin ise Snapdragon 865'le geleceği de kuvetle muhtemel diyebiliriz. Diğer önemli özellikleri arasında IP68 koruması, kablosuz PowerShare ve ekrana gömülü parmak izi sensörü yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca altı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s20-fan-edition-visits-tenaa-launch-date-imminent/

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