Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın arka panel ve ana kamera ünitlerini gösteren ilk fotoğraf internete sızdırıldı. Sakitech isimli Twitter hesabı tarafından paylaşılan görseller daha önce OnLeaks ve @xleaks7 tarafından yayınlanan renderlara çok benziyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor"

İlginizi Çekebilir

Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]

Fotoğrafta cihazların kamera tasarımları net şekilde gözler önüne seriliyor. Dikdörtgen modül arka panelin sol üst tarafıyla birleşerek kapak üzerinde hafif çıkıntı yapmış. Galaxy S21 Ultra'daki (solda) modülün son derece büyük olması dikkat çeken detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör

Kamera detayları netleşti

Standart Galaxy S21 ve Galaxy S21+ (sağda) modellerinin ana kamera sistemi üç sensör ve LED flaştan oluşuyor. Galaxy S21 Ultra'nın kamera modülünde ise dört görüntü sensörü, LED flaş ve lazer otomatik odaklama ünitesinin yer aldığını görüyoruz.

Galaxy S21 Ultra kamera detayları:

Ana kamera - 108 MP ISOCELL HM3, 0.8µm, f1/1.33, Nona Super otomatik odaklama

Ultra geniş açı - 12 MP IMX563, 1.4 µm, f1/2.55, Dual Pixel otomatik odaklama

Telefoto lens - 10 MP ISOCELL 3J1, 1.22µm, f1/3.2, Dual Pixel otomatik odaklama, 3x zoom

Telefoto lens - 10 MP ISOCELL 3J1, 1.22 µm, f1/3.2, Dual Pixel otomatik odaklama, 10x zoom

Tam Boyutta Gör

Galaxy S21 ve Galaxy S21+ kamera detayları:

Ana geniş açı - 12 MP

Ultra geniş açı - 12 MP

Telefoto lens - 64 MP

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın önümüzdeki yıl Ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların son aktardığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2021'de tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.