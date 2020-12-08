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    Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri

    Samsung Galaxy S21 serisinin önümüzdeki yıl Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin ilk canlı görüntüsü internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri
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    Samsung Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın arka panel ve ana kamera ünitlerini gösteren ilk fotoğraf internete sızdırıldı. Sakitech isimli Twitter hesabı tarafından paylaşılan görseller daha önce OnLeaks ve @xleaks7 tarafından yayınlanan renderlara çok benziyor.

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    Fotoğrafta cihazların kamera tasarımları net şekilde gözler önüne seriliyor. Dikdörtgen modül arka panelin sol üst tarafıyla birleşerek kapak üzerinde hafif çıkıntı yapmış. Galaxy S21 Ultra'daki (solda) modülün son derece büyük olması dikkat çeken detaylar arasında.

    Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri
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    Kamera detayları netleşti

    Standart Galaxy S21 ve Galaxy S21+ (sağda) modellerinin ana kamera sistemi üç sensör ve LED flaştan oluşuyor. Galaxy S21 Ultra'nın kamera modülünde ise dört görüntü sensörü, LED flaş ve lazer otomatik odaklama ünitesinin yer aldığını görüyoruz.

    Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri

    Galaxy S21 Ultra kamera detayları:

    • Ana kamera - 108 MP ISOCELL HM3, 0.8µm, f1/1.33, Nona Super otomatik odaklama
    • Ultra geniş açı - 12 MP IMX563, 1.4 µm, f1/2.55, Dual Pixel otomatik odaklama
    • Telefoto lens - 10 MP ISOCELL 3J1, 1.22µm, f1/3.2, Dual Pixel otomatik odaklama, 3x zoom
    • Telefoto lens - 10 MP ISOCELL 3J1, 1.22 µm, f1/3.2, Dual Pixel otomatik odaklama, 10x zoom

    Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 ve Galaxy S21+ kamera detayları:

    • Ana geniş açı - 12 MP
    • Ultra geniş açı - 12 MP
    • Telefoto lens - 64 MP

    Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın önümüzdeki yıl Ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların son aktardığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2021'de tanıtacak.



    Kaynakça https://twitter.com/sakitechonline/status/1335916976045256705 https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-plus-ultra/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son yıllarda hem Samsung hem başka telefon modelleri olsun (bazı istisnalar var) sürekli birbirini takip eden tasarımlar görüyorduk. En sonunda Samsung yeni bir şeyler denemeye çalışmış, fakat tasarımı pek olmamış. Yine de en azından yeni bir şeyler denemeye çalıştıklarını takdir ediyorum. Fakat üzerinde daha çok durmaları gerek.
    Son yıllarda hem Samsung hem başka telefon modelleri olsun (bazı istisnalar var) sürekli birbirini takip eden tasarımlar görüyorduk. En sonunda Samsung yeni bir...
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    serkanky (Serkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk hafta 12000 sonra 7000 iki hafta sonra 5500
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet şık duruyor arkası gri renk olan kamera kısmıyla uyumlu olmuş keşke uygun fiyattan alabilse insanlar şu telefonları
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Alsan ne olacak ki 1 yıl sonra yazılım desteğini keserler sende sağ'dan soldan rom arar durursun
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten samsung çok kötü gidiyor apple kesinlikle harika samsung sorunları bitmiyor
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei son yılların şampiyonu bence p20 pro kullanıyorum bu telefon çıktığından bu yana piyasayı alt üst etti kendini en iyi geliştiren firma diye düşünüyorum ayrıca telefonumun garanti süresi bitmesine rağmen Android 10 güncellemesi geldi diğer hiçbir marka bunu yapmıyor ve hepsinden daha üstün özelliklere daha uygun fiyatla google uygulamarınada ihtiyaç duymuyor tavsiye ederim pişman olmazsınız
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eskiden iphone tasarımlarına bayılırdım 4-4s sonrasında en hafif akıllı telefonlardan olan 5 serisini çok sevmiştim pamuk gibiydi sonra sapıtmaya başladılar son dönemlerde de samsung tasarımlarını beğeniyorum
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    Mertccc (Baran Gur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung der susarım :)
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    Mertccc (Baran Gur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baz modellerinde azimle değişmeden senelerdir 12 megapiksel kameraları kullanıyor, hatta içeriğini bile değişmiyorlar lens katmanlarıda aynı. İnsan kendini aşar yerinde saymaz
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ultra pek tercih edilmez.o yüzden s21 ve s21+ için yorumlarım.olumlu gördüklerim
    • ekran 1080p.gereksiz 2K'dan vazgeçilince pil ömründe ciddi iyileşme umuyorum
    • düz ekrana koruyucu bulmak daha rahat olur.parmak izini etkilemeyen koruyucu bulmak zaten nispeten zordu
    • plastik arka kapak çok mühim değil.zaten bu seviye bir telefonu kılıfsız kullanan olmaz
    • s20'ye göre daha premium görünüyor

    olumsuz gördüklerim:
    • kameralar s20/s20+'la tıpatıp aynı.fark varsa da fark bulamadım
    • şarj adaptörü vermemesi büyük eksik.burada apple'dan daha mantıklı davranmış çünkü kablo en azından evrensel olan type-a ucu kullanacak.ama eski 10-18W adaptörünü kullanacaklar tabiki yeni 25W desteğinden faydalanamayacak
    • 3.5mm jak olmaması hala eksik.dünyada her cihaz bu standartta çıkış veriyor.sonuçta kulaklık telefon dışında da kullanılan birşey
    • kablolu kulaklık vermemesi eksik
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    barry berkman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPhone'ların devasa kameralarından sonra bütün kameralar yapacak herhalde artık bunu. Yazık cidden rezillik.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme ve Üvey Evlat muamelesi .!! Sırf bu sorun yüzünden Note 10 plus telefonumu satim İphone 12 pro Max satin aldım. İphonu Yüceltmek için söylemiyorum fakat bir gerçeği kabul etmek gerek. İphone bir güncelleme yayınlarken aynı anda Vaat ettiği tüm telefonlara aynı anda dağıtır , Fakat samsung ta maalesef bu öyle değil , Örnek : S21 çıktı ve satın aldık , ilk sene güncellemeleri hızlı alir ama bir sene sonra bekle Allahim bekle , üstelik beta programlarına da her zaman en son çıkardığı telefonu alır , Yani aldığınız Samsung cep telefonu 1 sene sonra üvey evlat durumunu alıyor, Dolayisiyla illa Android telefon alacaksaniz gidin Pixel cihaz alin,
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    siberyeniceri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    +1'imle katılıyorum. Galaxy Note 8'im 3 yıl sonunda eskimeye başladı, bazı şeyleri tamir ettirip bir 3 yıl daha kullanmayı düşünüyorum. Sonra bozulunca ver elini mobil Apple ekosistemi, yemişim Türkçe yapılmayan Bixby'yi, Google çekirdek ve Samsung servisi karışıklığının sıkıcılığını! iOS 14 ile de güzel hâle bürünmüş, geçenlerde deneme olanağım oldu. Samsung iyi-güzel ama keşke kendi yazılımını tek başına çıkarabilse, bir katrilyon model çıkarmasa bir Apple muadili olacak kadar stabil olabilirdi. Tabii yazılım konusunda emin değilim ekonomik olarak etkileyecek çok değişkeni analiz edecek kadar uzman olmadığım için, ama başka türlü olabilirdi her şey Samsung için, çok fazla model çıkarmasalardı...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    antonio_06 reyis zamzung es 20 ultra plus 5g falan boyle olmaz. Diye dile getirmişsiniz. Piyasada böyle bir model yok. Zamzung es 20 ultra 5g var. Apple iPhone'ları için Toshiba, Western Digital, SK Hynix ve Samsung Electronics'ten NAND flash bellek yongaları satın alıyor. Samsung nand yongalarını kendisi de ürettiği halde neden hiç samsungun telefonlarında ufs yerine nand yongasını görmüyoruz. Ya da android de şimdilik işlevsek değil.
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    samsung, Galaxy S21+ ve
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