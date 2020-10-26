Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor

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Yaklaşık bir hafta önce, Ocak ayında duyurulması beklenen amiral gemisi akıllı telefon Samsung Galaxy S21 Ultra'nın renderları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, bu güçlü cihazda olduğu iddia edilen teknik özellikler yayınlandı.

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8K video kaydı yapabilir

Akıllı telefonun kod adı SM-G998U ve ayrıca O3 olarak da adlandırılıyor. Galaxy S21 Ultra'nın, 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6.8 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla donatılacağı belirtilmiş. Elbette kullanıcılar pil gücünden tasarruf etmek için bu ekran özelliklerini değiştirebilecekler. Cihazın ön panelinde, 40 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Dörtlü ana kamera modülü ise 108 megapiksellik bir sensör içerecek. Ayrıca akıllı telefonun 8K formatında saniyede 30 kare hızında video kaydedeceği de dikkat çeken bilgiler arasında.

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Galaxy S21 Ultra'nın gücü, simetrik bir USB Type-C portu üzerinden 65 watt'lık hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh şarj edilebilir bir pil ile sağlanacak. Cihazın boyutlarının ise 165,1 × 75,6 × 8,9 mm olacağı ifade ediliyor. Satış bölgesine bağlı olarak, akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 875 veya Samsung Exynos 2100 işlemci ile sunulacak. Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzü ile kutudan çıkacak olan telefonun, 5G desteğine sahip olacağını da belirtelim.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s21-ultra-specs-leaked/

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