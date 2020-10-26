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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Ocak ayında tanıtması beklenen Galaxy S21 Ultra modelinin teknik detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor
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    Yaklaşık bir hafta önce, Ocak ayında duyurulması beklenen amiral gemisi akıllı telefon Samsung Galaxy S21 Ultra'nın renderları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, bu güçlü cihazda olduğu iddia edilen teknik özellikler yayınlandı.

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    8K video kaydı yapabilir

    Akıllı telefonun kod adı SM-G998U ve ayrıca O3 olarak da adlandırılıyor. Galaxy S21 Ultra'nın, 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6.8 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla donatılacağı belirtilmiş. Elbette kullanıcılar pil gücünden tasarruf etmek için bu ekran özelliklerini değiştirebilecekler. Cihazın ön panelinde, 40 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Dörtlü ana kamera modülü ise 108 megapiksellik bir sensör içerecek. Ayrıca akıllı telefonun 8K formatında saniyede 30 kare hızında video kaydedeceği de dikkat çeken bilgiler arasında.

    Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 Ultra'nın gücü, simetrik bir USB Type-C portu üzerinden 65 watt'lık hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh şarj edilebilir bir pil ile sağlanacak. Cihazın boyutlarının ise 165,1 × 75,6 × 8,9 mm olacağı ifade ediliyor. Satış bölgesine bağlı olarak, akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 875 veya Samsung Exynos 2100 işlemci ile sunulacak. Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzü ile kutudan çıkacak olan telefonun, 5G desteğine sahip olacağını da belirtelim.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s21-ultra-specs-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermilas 1 sa.
    ön tasarımım şuanki durumda böyle imkansız olmaz sıfır cerceve kavisle imkansız gibi altta üste birşeyler olacaksa neden bu tasarımı böyle gösterirsin...
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    th9 1 sa.
    o kamera çıkıntısı biraz büyük değilmi
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