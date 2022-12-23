Apple, iPhone 14 Pro ekranlarında beliren yatay çizgi sorunuyla ilgili açıklama yaptı

Sorun sadece LG ekranlı iPhone'larda mı?
Şirketin açıklamasında bu çizgilerin, ekran sürücüleriyle ilgili bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı belirtilirken, problemi çözecek bir güncellemenin beklendiği söyleniyor. Böylece Apple bunun donanım hatasından ziyade bir yazılım hatası olduğunu da resmi ağızdan açıklayarak kullanıcıların yüreğine su serpmiş oldu diyebiliriz.
Şu ana kadar sorunun çözümüne yönelik seçenekler ise aşağıdaki şekilde:
- Her Zaman Açık Ekranı devre dışı bırakın.
- Ekranı manuel olarak kilitleyin.
- Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Öte yandan bazı kullanıcılar ise sorunun yalnızca LG ekranlı iPhone'ları etkilediğini öne sürüyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d