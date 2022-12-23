Apple, iPhone 14 Pro ekranlarında beliren yatay çizgi sorunuyla ilgili açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in en son yazılım güncellemesinin ardından ekranda çizgiler oluştuğu bildirilmişti. Ve şimdi Apple bu can sıkan durum hakkında açıklama yaptı.

iPhone 14 Pro ekranında yatay çizgi sorunu yaşanmaya başladı 1 gün önce eklendi

Sorun sadece LG ekranlı iPhone'larda mı?

Şirketin açıklamasında bu çizgilerin, ekran sürücüleriyle ilgili bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı belirtilirken, problemi çözecek bir güncellemenin beklendiği söyleniyor. Böylece Apple bunun donanım hatasından ziyade bir yazılım hatası olduğunu da resmi ağızdan açıklayarak kullanıcıların yüreğine su serpmiş oldu diyebiliriz.

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Şu ana kadar sorunun çözümüne yönelik seçenekler ise aşağıdaki şekilde:

Her Zaman Açık Ekranı devre dışı bırakın.

Ekranı manuel olarak kilitleyin.

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise sorunun yalnızca LG ekranlı iPhone'ları etkilediğini öne sürüyorlar.

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Apple'dan iPhone 14 ekranındaki çizgi sorunuyla ilgili açıklama