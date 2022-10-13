Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13, çok yakında yayınlanacak

Samsung, 12 Ekim’de düzenlediği geliştirici konferansında Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesinden bahsetti. Galaxy S22 kullanıcıları için de güzel haber paylaşıldı; Samsung Galaxy S22 serisi, Android 13 güncellemesini ilk alacak Samsung cihazlar olacak. Bu, zaten bekleniyordu, onaylanmış oldu. Ayrıca 2023’ten önce birkaç üst seviye modelin de Android 13’e güncelleneceği söylendi.

Samsung, Galaxy S22 serisi telefonlar için Android 13 güncellemesi dağıtımına ay sonundan önce başlayacak ancak güncelleme kademeli olarak verilecek. Samsung, yeni güncellemeleri (büyük ve ara sürümler) kullanıma sunma konusunda ne kadar hızlı olursa olsun, bir güncellemenin dünya genelinde kullanıcılara ulaşması hâlâ zaman alıyor; aynı şeyin One UI 5 güncelleme için de geçerli olması muhtemel.

One UI 5.0 alacak Samsung cihazlar belli oldu 3 ay önce eklendi

Samsung, şimdiye kadar S22 serisi için One UI 5.0’a dayalı dört beta güncellemesi yayınladı. Final sürümü çıkmadan önce bir beta sürümün daha yayınlancağı söylentileri var ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.

Galaxy 21 ve katlanır modeller, 2023'ten önce güncellemeyi alabilir

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin 2023’ten önce Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini alması bekleniyor. Güncellemenin bu cihazlar için ne zaman kullanıma sunulacağı net olarak bilinmiyor.

One UI 5, temel Android 13 deneyimini getiriyor. Daha fazla renk tema seçeneği, widget’lar için yeni düzen, belirli uygulamalardan gelen bildirimleri engellemek için yeni kontroller, gelişmiş Dex deneyimi, güncelleme ile gelecek yeni özelliklerden birkaçı.

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Samsung Galaxy S22 için Android 13 güncellemesi ne zaman gelecek?