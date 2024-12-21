Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S22 güncellemesi bazı şikayetleri de beraberinde getirdi

    Samsung Galaxy S22 kullanıcıları, One UI 6.1 güncellemesini almanın mutluluğunu yaşarken, kimi kullanıcılar ise bu güncelleme sonrasında ciddi sorunlarla karşılaştığını iddia ediyor.

    Galaxy S22 güncellemesi sonrası bazı sorunlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S22 serisi için sunulan One UI 6.1 güncellemesi sonrasında bazı kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. Güncelleme sonrası meydana geldiği iddia edilen problemler arasında ekran gecikmeleri, cihazların yeniden başlatma döngüsüne girmesi ve bazı durumlarda cihazların işlevsiz hale gelmesi gibi konular yer alıyor. Bu tür şikayetler, sosyal medya platformları ve kullanıcı forumlarında geniş bir şekilde paylaşılıyor.

    Bazı kullanıcılar, cihazlarının Wi-Fi bağlantısı açık olduğunda kendiliğinden yeniden başlatıldığını ve ağ ayarlarını sıfırlama ya da fabrika ayarlarına döndürme gibi adımların bu durumu düzeltmediğini ifade ediyor. Daha ciddi vakalarda ise, cihazlarda anakart arızaları tespit edildiği ve bu tür problemlerin yüksek tamir maliyetleriyle sonuçlandığı belirtiliyor. Örneğin, bazı kullanıcılar tamir ücretlerinin 483 ila 600 dolar arasında değiştiğini iddia ediyor.

    Öte yandan, yetkili servislerin bazı durumlarda cihazlardaki kozmetik hasarları garanti dışı bırakma gerekçesi olarak gösterdiği ifade ediliyor. Bu tür uygulamaların, kullanıcılar arasında memnuniyetsizlik yarattığına dair şikayetler de gündeme geliyor. Ancak, bu sorunların yazılım kaynaklı mı olduğu, yoksa cihazların fiziksel durumu ya da kullanıcı hatası gibi başka etkenlerden mi kaynaklandığı konusu netlik kazanmış değil.

    Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin, konuyla ilgili iddiaları değerlendirip, kullanıcı şikayetlerine yönelik bir çözüm geliştirmesi bekleniyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar bu durumun bireysel vakalardan ibaret olduğunu ve cihazlarında herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek olumlu görüşlerini de paylaşıyor. Gelişmelerin nasıl bir çözümle sonuçlanacağı, kullanıcılar ve teknoloji dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    japan movt ne demek pendikten eminönüne nasıl gidilir iphone şarj soketi temassızlık epson yazıcı kırmızı yerine sarı yazıyor gta 5 dil değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 12 5G
    Xiaomi 12 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız