Samsung Galaxy S22 güncellemesi bazı şikayetleri de beraberinde getirdi

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Samsung Galaxy S22 serisi için sunulan One UI 6.1 güncellemesi sonrasında bazı kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. Güncelleme sonrası meydana geldiği iddia edilen problemler arasında ekran gecikmeleri, cihazların yeniden başlatma döngüsüne girmesi ve bazı durumlarda cihazların işlevsiz hale gelmesi gibi konular yer alıyor. Bu tür şikayetler, sosyal medya platformları ve kullanıcı forumlarında geniş bir şekilde paylaşılıyor.

Bazı kullanıcılar, cihazlarının Wi-Fi bağlantısı açık olduğunda kendiliğinden yeniden başlatıldığını ve ağ ayarlarını sıfırlama ya da fabrika ayarlarına döndürme gibi adımların bu durumu düzeltmediğini ifade ediyor. Daha ciddi vakalarda ise, cihazlarda anakart arızaları tespit edildiği ve bu tür problemlerin yüksek tamir maliyetleriyle sonuçlandığı belirtiliyor. Örneğin, bazı kullanıcılar tamir ücretlerinin 483 ila 600 dolar arasında değiştiğini iddia ediyor.

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Öte yandan, yetkili servislerin bazı durumlarda cihazlardaki kozmetik hasarları garanti dışı bırakma gerekçesi olarak gösterdiği ifade ediliyor. Bu tür uygulamaların, kullanıcılar arasında memnuniyetsizlik yarattığına dair şikayetler de gündeme geliyor. Ancak, bu sorunların yazılım kaynaklı mı olduğu, yoksa cihazların fiziksel durumu ya da kullanıcı hatası gibi başka etkenlerden mi kaynaklandığı konusu netlik kazanmış değil.

Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin, konuyla ilgili iddiaları değerlendirip, kullanıcı şikayetlerine yönelik bir çözüm geliştirmesi bekleniyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar bu durumun bireysel vakalardan ibaret olduğunu ve cihazlarında herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek olumlu görüşlerini de paylaşıyor. Gelişmelerin nasıl bir çözümle sonuçlanacağı, kullanıcılar ve teknoloji dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

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Galaxy S22 güncellemesi sonrası bazı sorunlar ortaya çıktı