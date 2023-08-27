Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş çalışıyor

Microsoft, Windows 11 test yapılarından birine RAR, 7z ve GZ gibi dosya sıkıştırma formatlarına yönelik yerel destek ekledi. Söz konusu özellikle ilgili gerçekleştirilen testlerin sonuçları pek iç açıcı değil. Zira işletim sistemine dahil edilen araç WinRAR programından çok daha yavaş çalışıyor.

Windows 11'in RAR desteğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 3 ay önce eklendi

Yapılan denemelerde Windows 11'e entegre edilen teknoloji ile 24 GB'lık bir RAR dosyasını açmak neredeyse altı dakika sürdü. Yani araç WinRAR'dan üç kat, NanaZIP'ten iki kat daha yavaş çalıştı. 7z formatında ise durum daha kötü. WinRAR ve NanaZIP'in bir dakikada yaptığı işi, yaklaşık dokuz dakikada tamamlayabildi.

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TAR formatında performans daha iyi

İşletim sistemindeki yerel arşiv açıcısının WinRAR ve NanaZIP'e boyun eğmediği tek format TAR oldu. Bu dosya ile yapılan denemede işlem süreleri hemen hemen aynıydı. Microsoft'un Eylül ayında yayınlanacak Windows 11 güncellemesinde, RAR ve 7z formatlarıyla ilgili bu performans sorununu gidermiş olabileceği belirtiliyor.

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Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş