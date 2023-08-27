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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş çalışıyor

    Microsoft'un Windows 11'e ekleyeceği RAR desteğiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan denemeler özelliğin WinRAR'a göre çok daha yavaş çalıştığını gösteriyor.
    Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş
    Microsoft, Windows 11 test yapılarından birine RAR, 7z ve GZ gibi dosya sıkıştırma formatlarına yönelik yerel destek ekledi. Söz konusu özellikle ilgili gerçekleştirilen testlerin sonuçları pek iç açıcı değil. Zira işletim sistemine dahil edilen araç WinRAR programından çok daha yavaş çalışıyor.

    Yapılan denemelerde Windows 11'e entegre edilen teknoloji ile 24 GB'lık bir RAR dosyasını açmak neredeyse altı dakika sürdü. Yani araç WinRAR'dan üç kat, NanaZIP'ten iki kat daha yavaş çalıştı. 7z formatında ise durum daha kötü. WinRAR ve NanaZIP'in bir dakikada yaptığı işi, yaklaşık dokuz dakikada tamamlayabildi.

    Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş Tam Boyutta Gör

    TAR formatında performans daha iyi

    İşletim sistemindeki yerel arşiv açıcısının WinRAR ve NanaZIP'e boyun eğmediği tek format TAR oldu. Bu dosya ile yapılan denemede işlem süreleri hemen hemen aynıydı. Microsoft'un Eylül ayında yayınlanacak Windows 11 güncellemesinde, RAR ve 7z formatlarıyla ilgili bu performans sorununu gidermiş olabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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