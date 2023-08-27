Windows 11'in RAR açma özelliği WinRAR'a göre çok daha yavaş çalışıyor

Yapılan denemelerde Windows 11'e entegre edilen teknoloji ile 24 GB'lık bir RAR dosyasını açmak neredeyse altı dakika sürdü. Yani araç WinRAR'dan üç kat, NanaZIP'ten iki kat daha yavaş çalıştı. 7z formatında ise durum daha kötü. WinRAR ve NanaZIP'in bir dakikada yaptığı işi, yaklaşık dokuz dakikada tamamlayabildi.
TAR formatında performans daha iyi
İşletim sistemindeki yerel arşiv açıcısının WinRAR ve NanaZIP'e boyun eğmediği tek format TAR oldu. Bu dosya ile yapılan denemede işlem süreleri hemen hemen aynıydı. Microsoft'un Eylül ayında yayınlanacak Windows 11 güncellemesinde, RAR ve 7z formatlarıyla ilgili bu performans sorununu gidermiş olabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.