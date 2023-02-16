Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, Samsung Display bölümünden yaklaşık 16 milyar dolar borç almayı planlıyor. Güney Koreli şirket Salı günü yaptığı açıklamada yan kuruluşundan %4.6 faiz oranıyla 20 trilyon won borç almak üzere bir anlaşma imzaladığını söyledi.

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Samsung Electronics hali hazırda Samsung Display'in %85'ine sahip. Şirket borç olarak aldığı parayı faiziyle birlikte 2025'in Ağustos ayına kadar geri ödeyecek. Tam olarak 15.78 milyar dolara denk gelen bu paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı.

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Yatırım programını finanse edecek

Samsung geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada, bu yılki çip yatırımlarının geçen yıl harcanan 39 milyar dolarla hemen hemen aynı seviyede olacağını duyurdu. Şirket gelirlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon pazarından elde ediyor.

Samsung Electronics, Samsung Display bölümünden alacağı parayı yatırım programını finanse etmek için kullanacak. Ayrıca şirketin bu krediyi çalışanların maaşları da dahil olmak üzere günlük giderlerini karşılamak için de kullanmak istediği söyleniyor.

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Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak