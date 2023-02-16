Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak

Samsung Electronics hali hazırda Samsung Display'in %85'ine sahip. Şirket borç olarak aldığı parayı faiziyle birlikte 2025'in Ağustos ayına kadar geri ödeyecek. Tam olarak 15.78 milyar dolara denk gelen bu paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı.
Yatırım programını finanse edecek
Samsung geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada, bu yılki çip yatırımlarının geçen yıl harcanan 39 milyar dolarla hemen hemen aynı seviyede olacağını duyurdu. Şirket gelirlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon pazarından elde ediyor.
Samsung Electronics, Samsung Display bölümünden alacağı parayı yatırım programını finanse etmek için kullanacak. Ayrıca şirketin bu krediyi çalışanların maaşları da dahil olmak üzere günlük giderlerini karşılamak için de kullanmak istediği söyleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/article/samsung-elec-debt-idCAKBN2UO0TV https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-14/samsung-borrows-16-billion-from-display-unit-to-fuel-investment Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah