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    Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak

    Samsung Electronics kardeş şirketi Samsung Display'den yaklaşık 16 milyar dolar borç almak üzere bir anlaşma imzaladı. Güney Koreli dev bu parayı faiziyle geri ödeyecek.
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    Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, Samsung Display bölümünden yaklaşık 16 milyar dolar borç almayı planlıyor. Güney Koreli şirket Salı günü yaptığı açıklamada yan kuruluşundan %4.6 faiz oranıyla 20 trilyon won borç almak üzere bir anlaşma imzaladığını söyledi.

    Samsung Electronics hali hazırda Samsung Display'in %85'ine sahip. Şirket borç olarak aldığı parayı faiziyle birlikte 2025'in Ağustos ayına kadar geri ödeyecek. Tam olarak 15.78 milyar dolara denk gelen bu paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı.

    Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak Tam Boyutta Gör

    Yatırım programını finanse edecek

    Samsung geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada, bu yılki çip yatırımlarının geçen yıl harcanan 39 milyar dolarla hemen hemen aynı seviyede olacağını duyurdu. Şirket gelirlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon pazarından elde ediyor.

    Samsung Electronics, Samsung Display bölümünden alacağı parayı yatırım programını finanse etmek için kullanacak. Ayrıca şirketin bu krediyi çalışanların maaşları da dahil olmak üzere günlük giderlerini karşılamak için de kullanmak istediği söyleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/article/samsung-elec-debt-idCAKBN2UO0TV https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-14/samsung-borrows-16-billion-from-display-unit-to-fuel-investment
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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