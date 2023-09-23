Samsung sitesinde hata: Galaxy FE ailesi tüm ürünleriyle ortaya çıktı

Galaxy FE ailesi 4 Ekim’de tanıtılabilir
Samsung, Arjantin web sitesine yanlışlıkla Galaxy FE ailesini doğrulayan bir fotoğraf yükledi. Basın görseli olarak kullanılması beklenen bu görsel; Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE ürünlerini gözler önüne seriyor. Ayrıca görselde görünen cihazlardan birinin 4 Ekim tarihine sahip olması, cihazların bu tarihte tanıtılabileceğine işaret ediyor.
Samsung Arjantin daha sonra bu görseli kaldırsa da yeni Galaxy FE ailesi resmen doğrulanmış oldu. Uygun fiyata ve üst seviye özelliklere sahip olması beklenen bu cihazlar, Samsung ekosistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olacak. Bu ailenin en beklenen ürünü olan Galaxy S23 FE ise muhtemelen Pixel 8 ile yarışacak ve fiyat-performans kategorisinde dikkat çeken bir ürün olacak. Cihazların önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.