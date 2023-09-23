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    Samsung sitesinde hata: Galaxy FE ailesi tüm ürünleriyle ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yanlışlıkla yakında tanıtacağı tüm Galaxy FE ürünlerini doğruladı. Sızan görsel, firmanın yeni akıllı telefonunu, tabletini ve kulaklığını gözler önüne seriyor.
    Samsung yanlışlıkla tüm Galaxy FE ailesini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Galaxy S20 FE ile orta üst seviye pazarında bir başarı yakalayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha sonraki yıllarda birçok FE model ürün tanıttı. Bu ürünlerin Galaxy S20 FE kadar başarılı olmamasından dolayı firma, FE serisine bir süre ara vermişti ancak iddialar, yakında birçok Galaxy FE ürünü ile karşılaşacağımızı belirtiyor. Sızıntıların gittikçe arttığı bu günlerde Samsung, yanlışlıkla Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE ürünlerini doğruladı.

    Galaxy FE ailesi 4 Ekim’de tanıtılabilir

    Samsung, Arjantin web sitesine yanlışlıkla Galaxy FE ailesini doğrulayan bir fotoğraf yükledi. Basın görseli olarak kullanılması beklenen bu görsel; Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE ürünlerini gözler önüne seriyor. Ayrıca görselde görünen cihazlardan birinin 4 Ekim tarihine sahip olması, cihazların bu tarihte tanıtılabileceğine işaret ediyor.

    Samsung Arjantin daha sonra bu görseli kaldırsa da yeni Galaxy FE ailesi resmen doğrulanmış oldu. Uygun fiyata ve üst seviye özelliklere sahip olması beklenen bu cihazlar, Samsung ekosistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olacak. Bu ailenin en beklenen ürünü olan Galaxy S23 FE ise muhtemelen Pixel 8 ile yarışacak ve fiyat-performans kategorisinde dikkat çeken bir ürün olacak. Cihazların önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.  
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    klima motoru kapalı balkonda olur mu havuz bonesi nerede satılır allah razı olsun diyene ne denir staj yaparken başka bir yerde çalışmak uçuk çıkacağını hissedince ne yapmalı

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