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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE bir arada

    Samsung Arjantin bölümü Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE modellerini bir arada gösteren bilgilendirme sayfasını yanlışlıkla yayınladı.  
    Samsung Galaxy S23 FE Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bu yıldan itibaren Fan Edition yani FE temalı cihazlara daha fazla odaklanacağı biliniyor. Firma yıl bitmeden 4 farklı FE cihazı piyasaya sürecek. Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE kesin olan 3 tanesi.

    Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE

    Samsung Hindistan departmanı ülkede Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini bir ipucu görseliyle duyurmuştu. Samsung Arjantin bölümü ise çıkacak olan tüm cihazları sızdırdı.

    Kısa süre içerisinde kaldırılan bilgilendirme sayfası Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE modellerini bir arada gösteriyor. Normalde Samsung Galaxy S23 FE modelinin Ekim ayı başlarında tanıtılması bekleniyordu ancak görünen o ki 3 cihaz da aynı anda sahneye çıkacak.

    Samsung Galaxy S23 FE modelinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekran, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1 diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil, OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto sensör şeklinde özellikler mevcut.

    Samsung Galaxy Tab S9 FE modelinde 10.9 inçlik AMOLED ekran, Exynos 1380 yonga seti, 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB depolama, 13MP arka kamera, 45W hızlı şarj gibi özellikler bekleniyor. Galaxy Buds FE ise 12mm sürücüler, üç mikrofon, aktif gürültü engelleme şeklinde özelliklerle gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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