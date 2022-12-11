Samsung Galaxy S23 kamerası, 8K 30fps ile sınırlı olacak

Tüm modeller 8K video çekebilecek
Ice Universe, Samsung S23 serisinin 8K 30fps video kaydını destekleyeceğini söylüyor. S23, Samsung’un 8K çözünürlükte 30 fps video kaydeden ilk akıllı telefon modeli olacak. Tipster, özel olarak Ultra modelini işaret etmiyor. Bu, düz Galaxy S23’ün kamerasının da 8K 30fps video çekebileceği anlamına geliyor.
8K videolar çok yer kapladığından, Samsung’un başlangıç depolama alanını artırması bekleniyor. Hatırlatma açısından, Galaxy S22 serisi, maksimum 8K 24fps kalitede video kaydedebiliyor. S23 ile çok daha az takılmayla birlikte daha doğal görünen 8K videolar çekilebilecek.
Samsung’un gelecek telefonun kamerası şimdiden eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki kullanıcılar, şirketi sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım