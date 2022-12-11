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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 kamerası, 8K 30fps ile sınırlı olacak

    Samsung Galaxy S23 serisi kamera özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Güvenilir kaynaklardan Ice universe, Galaxy S23 kamerasının 8K 30fps ile sınırlı olacağını söylüyor.
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    samsung galaxy s23 8k 30fps video kaydı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisinin Şubat 2023 ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Galaxy S23 Unpacked etkinliği yaklaştıkça söylentiler de artmaya başladı. En yenisi Samsung ile ilgili konularda dedikleri çıkan, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Tüm modeller 8K video çekebilecek

    Ice Universe, Samsung S23 serisinin 8K 30fps video kaydını destekleyeceğini söylüyor. S23, Samsung’un 8K çözünürlükte 30 fps video kaydeden ilk akıllı telefon modeli olacak. Tipster, özel olarak Ultra modelini işaret etmiyor. Bu, düz Galaxy S23’ün kamerasının da 8K 30fps video çekebileceği anlamına geliyor.

    8K videolar çok yer kapladığından, Samsung’un başlangıç depolama alanını artırması bekleniyor. Hatırlatma açısından, Galaxy S22 serisi, maksimum 8K 24fps kalitede video kaydedebiliyor. S23 ile çok daha az takılmayla birlikte daha doğal görünen 8K videolar çekilebilecek.

    Samsung’un gelecek  telefonun kamerası şimdiden eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki kullanıcılar, şirketi sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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