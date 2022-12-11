Samsung Galaxy S23 kamerası, 8K 30fps ile sınırlı olacak

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisinin Şubat 2023 ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Galaxy S23 Unpacked etkinliği yaklaştıkça söylentiler de artmaya başladı. En yenisi Samsung ile ilgili konularda dedikleri çıkan, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Tüm modeller 8K video çekebilecek

Ice Universe, Samsung S23 serisinin 8K 30fps video kaydını destekleyeceğini söylüyor. S23, Samsung’un 8K çözünürlükte 30 fps video kaydeden ilk akıllı telefon modeli olacak. Tipster, özel olarak Ultra modelini işaret etmiyor. Bu, düz Galaxy S23’ün kamerasının da 8K 30fps video çekebileceği anlamına geliyor.

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8K videolar çok yer kapladığından, Samsung’un başlangıç depolama alanını artırması bekleniyor. Hatırlatma açısından, Galaxy S22 serisi, maksimum 8K 24fps kalitede video kaydedebiliyor. S23 ile çok daha az takılmayla birlikte daha doğal görünen 8K videolar çekilebilecek.

Samsung’un gelecek telefonun kamerası şimdiden eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki kullanıcılar, şirketi sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.

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Samsung Galaxy S23 kamera: 8K 30fps video kaydı