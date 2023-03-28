Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23'te kamerayla ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı. Akıllı telefon sahipleri yakınlaştırmayı kullanırken kamera uygulamasının çökmesinden şikayet ediyor. Görünüşe bakılırsa söz konusu soru 30x yakınlaştırma yapınca meydana geliyor.

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Amiral gemisi telefonda 30x yakınlaştırma yapmaya çalışıldığında kamera uygulaması çalışmayı durduruyor ve kullanıcıyı masaüstüne atıyor. Güney Koreli şirketin durumdan haberdar olduğunu ve şu anda bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtelim.

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Yama yolda

Samsung'un yazılım departmanına göre hata kameralar arasında hızlı geçiş yaparken oluşan senkronizasyon bozulmasıyla alakalı. Sorunu ortadan kaldıracak yama test aşamasında. Aktarılan bilgilere göre en erken Nisan ayının ortalarında kullanıma sunulabilecek.

Yama gelene kadar Samsung Galaxy S23 sahiplerinin kamera çökmesi yaşamamak için geçici olarak 30x yakınlaştırmayı kullanmamaları öneriliyor. Daha önce de kullanıcılar Galaxy S23 kamerasında bulanık çekme sorunu yaşadıklarını bildirmişti.

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Samsung Galaxy S23 sahipleri kamera çökmesinden şikayetçi