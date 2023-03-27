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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Find N serisi ile katlanabilir pazarda kendini kabul ettiren Oppo yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yıl piyasaya süreceği Find N3'ün kamera özellikleri ortaya çıktı.
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    Katlanabilir Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo markası yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Çinli şirket Find N3 isimli modeli bu yıl içerisinde piyasaya sürecek. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station cihazın kamera özellikleri ile ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

    Kaynağa göre Oppo Find N3'ün kamera sisteminde üç adet 50 megapiksel Sony IMX890 sensör yer alacak. Ayrıca katlanabilir telefonun MariSilicon X nöral işlem birimi (NPU) ile donatılacağı söyleniyor. Cihazdaki kamera sistemi Hasselblad imzalı olacak. Ön kamera, Find N2 modelinde de bulunan 32 megapiksel Omnivision OV32C sensör içerecek.

    Katlanabilir Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Pil kapasitesi artıyor

    Oppo Find N3'ün 4.800 mAh pille geleceğine yönelik bilgiler var. Kıyaslama açısından Find N2'de 4.520 mAh'lik bir bataryaya yer verildiğini hatırlatalım. Yani pil kapasitesinde bir iyileştirme söz konusu olacak. Find N3'ün ayrıca amiral gemisi Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor.

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    semih kaptan 5 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 7 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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