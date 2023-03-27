Tam Boyutta Gör Oppo markası yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Çinli şirket Find N3 isimli modeli bu yıl içerisinde piyasaya sürecek. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station cihazın kamera özellikleri ile ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Kaynağa göre Oppo Find N3'ün kamera sisteminde üç adet 50 megapiksel Sony IMX890 sensör yer alacak. Ayrıca katlanabilir telefonun MariSilicon X nöral işlem birimi (NPU) ile donatılacağı söyleniyor. Cihazdaki kamera sistemi Hasselblad imzalı olacak. Ön kamera, Find N2 modelinde de bulunan 32 megapiksel Omnivision OV32C sensör içerecek.

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Pil kapasitesi artıyor

Oppo Find N3'ün 4.800 mAh pille geleceğine yönelik bilgiler var. Kıyaslama açısından Find N2'de 4.520 mAh'lik bir bataryaya yer verildiğini hatırlatalım. Yani pil kapasitesinde bir iyileştirme söz konusu olacak. Find N3'ün ayrıca amiral gemisi Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor.

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Katlanabilir Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı