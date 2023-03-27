Katlanabilir Oppo Find N3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynağa göre Oppo Find N3'ün kamera sisteminde üç adet 50 megapiksel Sony IMX890 sensör yer alacak. Ayrıca katlanabilir telefonun MariSilicon X nöral işlem birimi (NPU) ile donatılacağı söyleniyor. Cihazdaki kamera sistemi Hasselblad imzalı olacak. Ön kamera, Find N2 modelinde de bulunan 32 megapiksel Omnivision OV32C sensör içerecek.
Pil kapasitesi artıyor
Oppo Find N3'ün 4.800 mAh pille geleceğine yönelik bilgiler var. Kıyaslama açısından Find N2'de 4.520 mAh'lik bir bataryaya yer verildiğini hatırlatalım. Yani pil kapasitesinde bir iyileştirme söz konusu olacak. Find N3'ün ayrıca amiral gemisi Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)