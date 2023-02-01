Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S23 serisi için yeni ''Over The Horizon'' zil sesini duyurdu

    Merakla beklenen Galaxy S23 serisi hakkında yeni bir detay daha belli oldu. Tanıtıma saatler kala Samsung, amiral gemileri için yeniden tasarlanan ''Over The Horizon'' zil sesini duyurdu. 
    Oy Ver
    Samsung, Galaxy S23 serisi için yeni zil sesini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy S23 serisinin duyurulmasına saatler kaldı. Her sene olduğu gibi Samsung, yeni akıllı telefon ailesine eşlik edecek ikonik "Over The Horizon" zil sesinin yeni bir versiyonunu tanıttı. Şimdi de yeni tema, Kore asıllı Amerikalı müzik sanatçısı Yaeji'nin imzasını taşıyor.

    Galaxy S23 serisinin zil sesi belli oldu

    Bilindiği üzere "Over The Horizon" teması, her yeni Galaxy S serisiyle yeniden tasarlanıyor ve her yılın trendlerine uyarlanarak ana temasını koruyor. Stop motion bir videoyla tanıtılan yeni zil sesi, Samsung'a göre ''gelişmekte olan bir dünyada pozitifliği ve iyimserliği'' simgeliyor ve pandemiden kurtulan bir dünyada evrensel umut ve neşe duygularını uyandırmayı amaçlıyor.

    Over the Horizon'un yeni versiyonu Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan oluşan Galaxy S23 serisine eşlik edecek. Merakla beklenen üç amiral gemisi telefon, bugün (1 Şubat 2023) Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde duyurulacak. Lansman etkinliği ve duyurular için bizimle kalmayı unutmayın. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız