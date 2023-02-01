Samsung, Galaxy S23 serisi için yeni ''Over The Horizon'' zil sesini duyurdu

Galaxy S23 serisinin zil sesi belli oldu
Bilindiği üzere "Over The Horizon" teması, her yeni Galaxy S serisiyle yeniden tasarlanıyor ve her yılın trendlerine uyarlanarak ana temasını koruyor. Stop motion bir videoyla tanıtılan yeni zil sesi, Samsung'a göre ''gelişmekte olan bir dünyada pozitifliği ve iyimserliği'' simgeliyor ve pandemiden kurtulan bir dünyada evrensel umut ve neşe duygularını uyandırmayı amaçlıyor.
Over the Horizon'un yeni versiyonu Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan oluşan Galaxy S23 serisine eşlik edecek. Merakla beklenen üç amiral gemisi telefon, bugün (1 Şubat 2023) Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde duyurulacak. Lansman etkinliği ve duyurular için bizimle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?