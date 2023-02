Samsung, Galaxy S23 serisi için yeni ''Over The Horizon'' zil sesini duyurdu

Tam Boyutta Gör Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy S23 serisinin duyurulmasına saatler kaldı. Her sene olduğu gibi Samsung, yeni akıllı telefon ailesine eşlik edecek ikonik "Over The Horizon" zil sesinin yeni bir versiyonunu tanıttı. Şimdi de yeni tema, Kore asıllı Amerikalı müzik sanatçısı Yaeji'nin imzasını taşıyor.

Galaxy S23 serisinin zil sesi belli oldu

Bilindiği üzere "Over The Horizon" teması, her yeni Galaxy S serisiyle yeniden tasarlanıyor ve her yılın trendlerine uyarlanarak ana temasını koruyor. Stop motion bir videoyla tanıtılan yeni zil sesi, Samsung'a göre ''gelişmekte olan bir dünyada pozitifliği ve iyimserliği'' simgeliyor ve pandemiden kurtulan bir dünyada evrensel umut ve neşe duygularını uyandırmayı amaçlıyor.

Over the Horizon'un yeni versiyonu Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan oluşan Galaxy S23 serisine eşlik edecek. Merakla beklenen üç amiral gemisi telefon, bugün (1 Şubat 2023) Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde duyurulacak. Lansman etkinliği ve duyurular için bizimle kalmayı unutmayın.

