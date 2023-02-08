- Samsung Galaxy S23 serisi ön sipariş rekoru kırdı
- Galaxy S23 ailesinin Türkiye fiyatları nasıl?
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Samsung Galaxy S23 serisi ön sipariş rekoru kırdı
Bildirilenlere göre Samsung Galaxy S23 ailesi, Hindistan’da ön siparişe sunulur sunulmaz büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kısa süre önce yapılan açıklamada Samsung, yeni amiral gemisi telefonların 24 saatten kısa sürede 140.000 ön sipariş aldığını duyurdu. Söz konusu rakamların, bir önceki nesil Galaxy S22 serisinden yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca yeni rekor, akıllı telefon pazarında yaşanan yavaşlamaya kıyasla birinci sınıf akıllı telefonlara olan güçlü talebin devam ettiğini gösteriyor. Samsung, Galaxy S23 serisinde yer alan modeller için ayrıntılı bir ön sipariş bilgisi paylaşmadı. Ancak Galaxy S23 serisinin Hindistan pazarındaki ortalama 99.000 INR (1.200 dolar) fiyat etiketini düşünürsek, ön siparişler 169 milyon dolarlık bir rakamı temsil ediyor diyebiliriz.
Galaxy S23 ailesinin Türkiye fiyatları nasıl?
Hindistan'a benzer şekilde Galaxy S23 ailesi ülkemizde de ön siparişe açılmış durumda. Akıllı telefonlar hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Galaxy S23 başlangıç fiyatı: 25.000 TL
Galaxy S23+ başlangıç fiyatı: 33.000 TL
Galaxy S23 Ultra başlangıç fiyatı: 41.000 TL
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