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    Samsung Galaxy S23 serisi ön sipariş rekoru kırdı!

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi, yeni bir ön sipariş rekoruna imza attı. Amiral gemisi telefonlar Hindistan'da ilk 24 saatte yaklaşık 140.000 ön sipariş aldı.
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    Samsung Galaxy S23 serisi ön sipariş rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Samsung, güçlü donanımı ve kamera tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S23 serisini tanıttı. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerden oluşan seri, şimdi de Hindistan pazarında yeni bir ön sipariş rekoruna imza attı.

    Samsung Galaxy S23 serisi ön sipariş rekoru kırdı

    Bildirilenlere göre Samsung Galaxy S23 ailesi, Hindistan’da ön siparişe sunulur sunulmaz büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kısa süre önce yapılan açıklamada Samsung, yeni amiral gemisi telefonların 24 saatten kısa sürede 140.000 ön sipariş aldığını duyurdu. Söz konusu rakamların, bir önceki nesil Galaxy S22 serisinden yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca yeni rekor, akıllı telefon pazarında yaşanan yavaşlamaya kıyasla birinci sınıf akıllı telefonlara olan güçlü talebin devam ettiğini gösteriyor. Samsung, Galaxy S23 serisinde yer alan modeller için ayrıntılı bir ön sipariş bilgisi paylaşmadı. Ancak Galaxy S23 serisinin Hindistan pazarındaki ortalama 99.000 INR (1.200 dolar) fiyat etiketini düşünürsek, ön siparişler 169 milyon dolarlık bir rakamı temsil ediyor diyebiliriz.

    Galaxy S23 ailesinin Türkiye fiyatları nasıl?

    Hindistan'a benzer şekilde Galaxy S23 ailesi ülkemizde de ön siparişe açılmış durumda. Akıllı telefonlar hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

    Galaxy S23 başlangıç fiyatı: 25.000 TL
    Galaxy S23+ başlangıç fiyatı: 33.000 TL
    Galaxy S23 Ultra başlangıç fiyatı: 41.000 TL

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