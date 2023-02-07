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Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde resmiyet kazandı. Gerçekleştirilen etkinliğin en önemli üyesi ise kuşkusuz amiral gemisi Galaxy S23 Ultra modeli oldu diyebiliriz. Zira ana akım Galaxy S23 serisinde ilk kez 200MP kameraya yer veren Samsung, cihazın yeteneklerini sergilemek için usta isimlerle çalıştı. Bu bağlamda ünlü yönetmen Ridley Scott ve Na Hong-jin, Galaxy S23 Ultra ile iki yeni kısa film çekti.

Galaxy S23 Ultra ile iki kısa film çekildi

Ridley Scott tarafından Galaxy S23 Ultra ile çekilen ve ilk kısa film, ''Behold'' adını taşıyor. Ünlü yönetmen, kısa süre önce Youtube'da paylaşılan film hakkında, "Bunun büyük, çok ilginç bir meydan okuma olduğunu düşündüm. Korkunç olan şu ki, bu küçük nesne (Galaxy S23 Ultra) tüm büyük kameraların yerini alacak." sözlerini dile getirdi.

Söz konusu filmin tamamı Galaxy S23 Ultra kullanılarak çekilmiş olsa da, telefona yardımcı olmak için çok sayıda profesyonel ekipmanın da kullanıldığını belirtelim. Ayrıca Ridley Scott, Galaxy S23 Ultra'nın yeteneklerini gösteren tek yönetmen değil. Güney Kore sinemasında korku ve gerilim filmleri ile tanınan Hong-jin Na da ''Faith'' adlı bir kısa film çekti.

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Bilindiği üzere Samsung'un en büyük rakiplerinden Apple, uzun bir süredir ''iPhone ile çekildi'' sloganı ile reklam çalışmaları yürütüyor. Bu bağlamda dünyaca ünlü yönetmenler ile çalışan Güney Kore merkezli dev, rakibine yanıt vermekte gecikmedi diyebiliriz.

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Samsung'dan Apple'a yanıt: Galaxy S23 Ultra ile kısa film çekildi