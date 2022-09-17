iPhone 14 Pro ve Pro Max'in Dinamik Ada'sı daha eğlenceli hale geliyor

Tam Boyutta Gör

Popüler Reddit uygulaması Apollo, yakın zamanda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i desteklemek için güncellendi ve Apollo geliştiricisi Christian Selig, uygulamaya eğlenceli küçük bir özellik ekledi.

watchOS 9 güncellemesi, Spotify akışını bozuyor 2 sa. önce eklendi

Apollo uygulamasıyla iPhone'unuza Dinamik Ada'nın yukarısındaki alana küçük bir hayvan eklemeniz mümkün

Bu haftanın başlarında Apollo uygulaması, iOS 16 desteği ile güncellendi. Ayrıca Dinamik Ada çentiği bulunan telefonlara özel uygulama, sevimli bir özellik ekledi.

Tam Boyutta Gör

Apollo uygulamasının geliştiricisi Christian Selig, uygulamaya Dinamik Ada ile farklı bir etkileşim ekledi. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, Reddit'te gezinirken Dinamik Ada'nın üzerinde takılan sevimli küçük bir kedi görme seçeneğini etkinleştirebilir.

Dinamik Ada Hayvanat Bahçesi isimli Apollo uygulamasının yeni özelliği özelleştirilebilir. Yukarıdaki görsellerde bulunan Dinamik Ada'nın üzerinde yürüyen kedi dışında başka hayvanlarda seçebilirsiniz. Bu hayvanlar arasında ise kedi, köpek, kirpi, tilki ve aksolotl bulunmakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sı daha eğlenceli hale getiriliyor