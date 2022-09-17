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    iPhone 14 Pro ve Pro Max'in Dinamik Ada'sı daha eğlenceli hale geliyor

    Reddit uygulaması olan Apollo'ya gelen yeni bir güncelleme sayesinde kullanıcılar, Reddit'te gezinirken Dinamik Ada'nın üzerinde takılan sevimli küçük bir hayvan görme seçeneğini etkinleştirebilir. 
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    iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sı daha eğlenceli hale getiriliyor
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    Popüler Reddit uygulaması Apollo, yakın zamanda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i desteklemek için güncellendi ve Apollo geliştiricisi Christian Selig, uygulamaya eğlenceli küçük bir özellik ekledi.

    Apollo uygulamasıyla iPhone'unuza Dinamik Ada'nın yukarısındaki alana küçük bir hayvan eklemeniz mümkün

    Bu haftanın başlarında Apollo uygulaması, iOS 16 desteği ile güncellendi. Ayrıca Dinamik Ada çentiği bulunan telefonlara özel uygulama, sevimli bir özellik ekledi.

    iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sı daha eğlenceli hale getiriliyor
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    Apollo uygulamasının geliştiricisi Christian Selig, uygulamaya Dinamik Ada ile farklı bir etkileşim ekledi. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, Reddit'te gezinirken Dinamik Ada'nın üzerinde takılan sevimli küçük bir kedi görme seçeneğini etkinleştirebilir. 

    Dinamik Ada Hayvanat Bahçesi isimli Apollo uygulamasının yeni özelliği özelleştirilebilir. Yukarıdaki görsellerde bulunan Dinamik Ada'nın üzerinde yürüyen kedi dışında başka hayvanlarda seçebilirsiniz. Bu hayvanlar arasında ise kedi, köpek, kirpi, tilki ve aksolotl bulunmakta. 

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