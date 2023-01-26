Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilen video ve fotoğraflar paylaşıldı

Galaxy S23 serisi tanıtılması ancak şimdiden kutu açılımı yapıp cihazı deneyimleyen kullanıcılar var. Samsung S23 Ultra modelini deneyimleyen az sayıda kullanıcı arasında olan Edwards Urbina, cihazın kamera performansını merak edenler için video kaydı örneklerini yayınladı. Telefonun 200MP arka kamerasıyla çekilmiş 8K 30fps video yayınlanmasının ardından kaldırıldı ancak aynı sensörden (ISOCELL HP2) çekilen 4K 60fps videolar duruyor.
Telefonun 200MP kamerasıyla çekilen fotoğraflar da paylaşıldı ancak Twitter üzerinden paylaşıldığından fotoğraf kalitesi biraz düşük. Telefoto kamera ile çekilmiş örnek görüntüler:
Samsung Galaxy S23 telefonlar ve Galaxy Book 3 dizüstü bilgisayarlar, 1 Şubat’ta resmî olarak tanıtılacak. Üç telefon da kapsamlı bir şekilde sızdırıldı, kutu açılımı bile yapıldı.Kaynakça https://www.gsmarena.com/8k_and_4k_videos_from_the_samsung_galaxy_s23_ultra_posted_on_the_web-news-57330.php https://www.gizmochina.com/2023/01/26/samsung-galaxy-s23-ultra-image-video-samples/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?