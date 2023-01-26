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    Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilen video ve fotoğraflar paylaşıldı

    Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kaldı. Galaxy S23 serisiyle ilgili neredeyse tüm detaylar sızdırıldı. Son olarak Galaxy S23 Ultra’nın kamera performansını gösteren görüntüler paylaşıldı.
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    samsung s23 ultra kamera örnekleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kaldı. Galaxy S23 serisiyle ilgili neredeyse tüm detaylar sızdırıldı. Son olarak Galaxy S23 Ultra’nın kamera performansını gösteren video ve fotoğraflar paylaşıldı.

    Galaxy S23 serisi tanıtılması ancak şimdiden kutu açılımı yapıp cihazı deneyimleyen kullanıcılar var. Samsung S23 Ultra modelini deneyimleyen az sayıda kullanıcı arasında olan Edwards Urbina, cihazın kamera performansını merak edenler için video kaydı örneklerini yayınladı. Telefonun 200MP arka kamerasıyla çekilmiş 8K 30fps video yayınlanmasının ardından kaldırıldı ancak aynı sensörden (ISOCELL HP2) çekilen 4K 60fps videolar duruyor.

    Telefonun 200MP kamerasıyla çekilen fotoğraflar da paylaşıldı ancak Twitter üzerinden paylaşıldığından fotoğraf kalitesi biraz düşük. Telefoto kamera ile çekilmiş örnek görüntüler:

    Samsung Galaxy S23 telefonlar ve Galaxy Book 3 dizüstü bilgisayarlar, 1 Şubat’ta resmî olarak tanıtılacak. Üç telefon da kapsamlı bir şekilde sızdırıldı, kutu açılımı bile yapıldı.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/8k_and_4k_videos_from_the_samsung_galaxy_s23_ultra_posted_on_the_web-news-57330.php https://www.gizmochina.com/2023/01/26/samsung-galaxy-s23-ultra-image-video-samples/
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    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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