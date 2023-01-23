Samsung Galaxy S23 Ultra'nın oldukça iddialı görünen düşük ışık kamera örnekleri sızdı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisinin amiral gemisi modeli olan Galaxy S23 Ultra’dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisinin kamera konusunda iddialı olduğunu resmi tanıtımlarında vurgularken bir süre önce Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık kamera örnekleri ortaya çıktı.

Daha önce de bildirildiği üzere Galaxy S23 Ultra, 200 MP’lik yeni ISOCELL HP2 sensöründen gücünü alacak. Bu sensör, F1.7 diyafram açıklığına, Super QPD otomatik odaklamaya ve optik görüntü sabitleme (OIS) gibi yeteneklere sahip olacak. Samsung’un yeni sensörü her pikselde yüzde 33 daha fazla elektron sunarak daha fazla ışığın emilmesini sağlıyor.

Galaxy S23 Ultra düşük ışık kamera örnekleri

Bu nedenle kağıt üzerinde kameranın düşük ışık koşullarında yüksek performans sergileyeceği belirtiliyor. Hatta Samsung, mum ışığı ile aydınlatılan 1 lux parlaklığındaki sahnelerde dahi sensörün net bir şekilde odaklanabileceğini iddia ediyor. Görünüşe göre bu iddialar, ortaya çıkan Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık kamera örnekleri ile de destekleniyor.

Twitter kullanıcısı Edwards Urbina tarafından paylaşılan Galaxy S23 Ultra fotoğraf örnekleri aynı sahneyi gece modu açık ve kapalı olarak gösteriyor. Fotoğraf örnekleri arasındaki fark oldukça iddialı dururken Galaxy S23 Ultra’nın düşük ışıkta sergilediği performans göz dolduruyor.

Paylaşılan kamera örneklerinde detay kaybının az olması da dikkat çekici durumda. Bununla birlikte kamera örneklerinin gerçekten de Galaxy S23 Ultra’ya mı ait olduğunu doğrulayamıyoruz fakat benzer sızıntılar Samsung’un yeni amiral gemisinin düşük ışık performansının güçlü olacağını gösteriyor. Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat tarihinde tanıtılacak.

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Samsung Galaxy S23 Ultra'nın düşük ışık kamera örnekleri sızdı