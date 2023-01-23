Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kutu açılımı yapıldı: Sürpriz yok

    Samsung Galaxy S23 serisinin resmî tanıtımı 1 Şubat'ta gerçekleşecek. Tanıtıma sayılı günler kala Galaxy S23 Ultra'nın kutu açılımı videosu paylaşıldı.          
    Oy Ver
    samsung galaxy s23 ultra beyaz kutu açılımı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Unpacked etkinliğine yaklaştıkça, Galaxy S23 ve diğer cihazlar hakkında sızıntılar da artmaya başladı. Galaxy S23 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları ile birlikte tanıtım görselleri sızdırıldı. Hatta geçtiğimiz gün S23 Ultra modelinin bir mağazada satışa çıktığı haberiyle karşılaştık. Şimdi de telefonun kutu açılış videosu paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S23 Ultra (beyaz) kutu açılımı

    Galaxy S23 Ultra’nın beyaz renkli versiyonunun kısa kutu açılış videosu Twitter’da ortaya çıktı. YouTuber’ın paylaştığının aksine gerçek kutu ve telefonun kendisini gösteriyor. Cihazın arka tarafının kırık beyaz renge sahip olduğu, kenarlarının açık altın renginde olduğu görülüyor. Arkada dörtlü kamera, alt kısımda S Pen yuvası bulunuyor. Videoda telefonun hoparlörü, SIM kart yuvası, ana mikrofonu ve USB-C portunu da görüyoruz. Üstte ikinci bir mikrofon, sağda da güç ve ses düğmeleri bulunuyor.

    Galaxy S22 Ultra modeline kıyasla tasarımsal olarak ufak değişiklikler söz konusu. Videodan fark edildiği üzere ekran kenarlarında kıvrımlar daha az belirgin, kenarlar da daha düz geliyor. Bu da telefonun tutulmasının daha kolay olacağı anlamına geliyor.

    1 Şubat Unpacked etkinliğinde tüm detaylarını öğreneceğimiz Samsung S23 serisi, beyaz (cotton flower), siyah (phantom black), yeşil (botanic green) ve mor (misty lilac) renk seçenekleriyle gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız