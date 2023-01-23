Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kutu açılımı yapıldı: Sürpriz yok

Tam Boyutta Gör Samsung’un Unpacked etkinliğine yaklaştıkça, Galaxy S23 ve diğer cihazlar hakkında sızıntılar da artmaya başladı. Galaxy S23 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları ile birlikte tanıtım görselleri sızdırıldı. Hatta geçtiğimiz gün S23 Ultra modelinin bir mağazada satışa çıktığı haberiyle karşılaştık. Şimdi de telefonun kutu açılış videosu paylaşıldı.

Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilen fotoğraf paylaşıldı 4 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S23 Ultra (beyaz) kutu açılımı

Galaxy S23 Ultra’nın beyaz renkli versiyonunun kısa kutu açılış videosu Twitter’da ortaya çıktı. YouTuber’ın paylaştığının aksine gerçek kutu ve telefonun kendisini gösteriyor. Cihazın arka tarafının kırık beyaz renge sahip olduğu, kenarlarının açık altın renginde olduğu görülüyor. Arkada dörtlü kamera, alt kısımda S Pen yuvası bulunuyor. Videoda telefonun hoparlörü, SIM kart yuvası, ana mikrofonu ve USB-C portunu da görüyoruz. Üstte ikinci bir mikrofon, sağda da güç ve ses düğmeleri bulunuyor.

Galaxy S22 Ultra modeline kıyasla tasarımsal olarak ufak değişiklikler söz konusu. Videodan fark edildiği üzere ekran kenarlarında kıvrımlar daha az belirgin, kenarlar da daha düz geliyor. Bu da telefonun tutulmasının daha kolay olacağı anlamına geliyor.

1 Şubat Unpacked etkinliğinde tüm detaylarını öğreneceğimiz Samsung S23 serisi, beyaz (cotton flower), siyah (phantom black), yeşil (botanic green) ve mor (misty lilac) renk seçenekleriyle gelecek.

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Samsung Galaxy S23 Ultra kutu açılımı videosu paylaşıldı