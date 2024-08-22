iQOO 13 serisinin tüm özellikleri gözler önüne serildi

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Yakında tanıtılması beklenen iQOO 13 serisi, sızıntılara göre oldukça etkileyici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. En son gelen bilgilere göre, cihazın kamera donanımı ve tasarımı dikkat çekici yeniliklerle birlikte geliyor. iQOO 13'ün, üç adet 50 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla donatılacağı belirtiliyor. Bu kameraların hangi sensörlerle destekleneceği henüz netlik kazanmasa da, önceki model olan iQOO 12'nin etkileyici kamera kurulumu, yeni serinin de yüksek performanslı bir kamera deneyimi sunacağının sinyallerini veriyor.

Tasarım açısından bakıldığında, iQOO 13'ün, Xiaomi'nin yeni tasarım çizgilerini andıran karemsi bir kamera adasıyla geleceği öne sürülüyor. Bu tasarım, iQOO 12'deki benzer yapıyı koruyacak gibi görünüyor. Yeni modelde dikkat çeken bir diğer yenilik ise “Rococo Beyazı” adı verilen yeni bir renk seçeneğinin eklenmiş olması. Prototip testleri sırasında cihazın performans optimizasyonlarına odaklanıldığı da gelen bilgiler arasında.

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Ekran tarafında ise, iQOO 13'ün düz bir tasarıma sahip BOE tarafından sağlanan bir OLED ekranla geleceği belirtiliyor. 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip olacak bu ekranın, BOE X1 ekranıyla benzer parametreler taşıdığı söylentileri mevcut. Ayrıca, cihazın dört tarafında da oldukça ince çerçeveler bulunacak. İşlemci olarak ise Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin tercih edileceğini de belirtelim.

Yeni modelin arka yüzünde, ilk nesil iQOO modellerini anımsatan bir ışık şeridinin yer alacağı söylentiler arasında. Ayrıca, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, 6.000 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj desteği, metal çerçeve ve IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklerin de cihazda bulunacağı belirtiliyor. Bu özellikler, iQOO 13'ün üst segment bir akıllı telefon olarak pazarda dikkat çekmesi için fazlasıyla yeterli olacaktır.

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iQOO 13 serisinin tüm özellikleri gözler önüne serildi