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    iQOO 13 serisinin tüm özellikleri gözler önüne serildi

    Çinli teknoloji şirketi iQOO tarafından geliştirilen iQOO 13 serisine ilişkin sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Son bilgiler, bu seriye ait neredeyse her bir özelliği netleştirmiş durumda.

    iQOO 13 serisinin tüm özellikleri gözler önüne serildi Tam Boyutta Gör

    Yakında tanıtılması beklenen iQOO 13 serisi, sızıntılara göre oldukça etkileyici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. En son gelen bilgilere göre, cihazın kamera donanımı ve tasarımı dikkat çekici yeniliklerle birlikte geliyor. iQOO 13'ün, üç adet 50 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla donatılacağı belirtiliyor. Bu kameraların hangi sensörlerle destekleneceği henüz netlik kazanmasa da, önceki model olan iQOO 12'nin etkileyici kamera kurulumu, yeni serinin de yüksek performanslı bir kamera deneyimi sunacağının sinyallerini veriyor.

    Tasarım açısından bakıldığında, iQOO 13'ün, Xiaomi'nin yeni tasarım çizgilerini andıran karemsi bir kamera adasıyla geleceği öne sürülüyor. Bu tasarım, iQOO 12'deki benzer yapıyı koruyacak gibi görünüyor. Yeni modelde dikkat çeken bir diğer yenilik ise “Rococo Beyazı” adı verilen yeni bir renk seçeneğinin eklenmiş olması. Prototip testleri sırasında cihazın performans optimizasyonlarına odaklanıldığı da gelen bilgiler arasında.

    Ekran tarafında ise, iQOO 13'ün düz bir tasarıma sahip BOE tarafından sağlanan bir OLED ekranla geleceği belirtiliyor. 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip olacak bu ekranın, BOE X1 ekranıyla benzer parametreler taşıdığı söylentileri mevcut. Ayrıca, cihazın dört tarafında da oldukça ince çerçeveler bulunacak. İşlemci olarak ise Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin tercih edileceğini de belirtelim.

    Yeni modelin arka yüzünde, ilk nesil iQOO modellerini anımsatan bir ışık şeridinin yer alacağı söylentiler arasında. Ayrıca, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, 6.000 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj desteği, metal çerçeve ve IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklerin de cihazda bulunacağı belirtiliyor. Bu özellikler, iQOO 13'ün üst segment bir akıllı telefon olarak pazarda dikkat çekmesi için fazlasıyla yeterli olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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