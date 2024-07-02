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Tam Boyutta Gör Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy S24 FE modeli gündemde kalmaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı

Display Supply Chain Consultants'tan gelen bilgilere göre Galaxy S24 FE, siyah, gri, açık mavi, açık yeşil ve sarı renklerde satın alınabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23 FE koyu gri, beyaz, mavi, mor, turuncu ve yeşil renklerinde geldi. Dolayısıyla S24 FE için hem siyah hem de grinin anıldığını görmek ilginç.

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Galaxy S24 FE, Geekbench veritabanında Exynos 2400 yonga setiyle ve 8 GB RAM ile birlikte görüldü. Ancak 12GB'lık bir sürümünde yolda olduğu belirtiliyor. Telefon, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip.

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Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensör, 6,1 inç AMOLED ekran, 128GB veya 256GB depolama ve 4.500mAh pil kamerası ile karşılaşacağız.

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Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı