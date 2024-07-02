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    Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı

    Samsung, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S24 FE üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kez Galaxy S24 FE için renk seçenekleri sızdırıldı.
    Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un fiyat-performans odaklı Galaxy S24 FE modeli gündemde kalmaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı

    Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı

    Display Supply Chain Consultants'tan gelen bilgilere göre Galaxy S24 FE, siyah, gri, açık mavi, açık yeşil ve sarı renklerde satın alınabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23 FE koyu gri, beyaz, mavi, mor, turuncu ve yeşil renklerinde geldi. Dolayısıyla S24 FE için hem siyah hem de grinin anıldığını görmek ilginç.

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Galaxy S24 FE, Geekbench veritabanında Exynos 2400 yonga setiyle ve 8 GB RAM ile birlikte görüldü. Ancak 12GB'lık bir sürümünde yolda olduğu belirtiliyor. Telefon, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip.

    Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensör, 6,1 inç AMOLED ekran, 128GB veya 256GB depolama ve 4.500mAh pil kamerası ile karşılaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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