Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri sızdırıldı
Display Supply Chain Consultants'tan gelen bilgilere göre Galaxy S24 FE, siyah, gri, açık mavi, açık yeşil ve sarı renklerde satın alınabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23 FE koyu gri, beyaz, mavi, mor, turuncu ve yeşil renklerinde geldi. Dolayısıyla S24 FE için hem siyah hem de grinin anıldığını görmek ilginç.
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Galaxy S24 FE, Geekbench veritabanında Exynos 2400 yonga setiyle ve 8 GB RAM ile birlikte görüldü. Ancak 12GB'lık bir sürümünde yolda olduğu belirtiliyor. Telefon, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan ISOCELL GN3 birincil kamera sensörünü koruyacak. Bu sensör, 50 MP çözünürlüğe ve 1,0μm pikselli 1/1,57" sensör boyutuna sahip.
Ayrıca bunun yanında muhtemel olarak iki adet yardımcı sensör, 6,1 inç AMOLED ekran, 128GB veya 256GB depolama ve 4.500mAh pil kamerası ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.