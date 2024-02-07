Tam Boyutta Gör Yakın zamanda satışa sunulan Samsung Galaxy S24 serisi satış rakamları açısından Samsung'un yüzünü güldürüyor. Telefonlar Güney Kore, Hindistan ve Hollanda'da ön sipariş rekorları kırdı. Bu nedenle Samsung, S24 serisi için sevkiyat hedefini yılın ilk yarısında 13 milyon adede çıkardı.

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Samsung'un, 2024'ün ilk yarısı için önceki tahmini 12 milyon adetti. Dolayısıyla tahminlerin 1 milyon üzerinde satışa ulaşılması bekleniyor. Galaxy S24 Ultra, Güney Kore ve Hindistan'da önemli ön sipariş rakamları elde ederek satışlarda büyük pay sahibi oldu. Telefonun önümüzdeki aylarda da satışlara öncülük etmesi bekleniyor.

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Samsung, Galaxy S24 serisi için sevkiyat hedeflerini arttırdı