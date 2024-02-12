Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testine sokuldu: Hangisi daha dayanıklı?

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max, Youtube kanalı PhoneBuff tarafından düşme testine tabi tutuldu.

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max karşı karşıya

Dört turdan oluşan testin ilk turunda telefonlar sırt üstü beton zemine bırakıldı. Her iki telefonun arka cam kapağı hasar görürken, Galaxy S24 Ultra Gorilla Armor camına rağmen daha fazla hasar aldı.

İkinci turda, titanyum çerçeveleri test etmek için her iki telefon da köşeleri yere çarpacak şekilde bırakıldı. Cihazlarda küçük ezikler oluştu. Bu tur beraberlikle sonuçlandı. Üçüncü turda yüz üstü bırakılan her iki telefonun camı çatladı. Galaxy S24 Ultra'nın ön camının iPhone 15 Pro Max'ten yine daha fazla hasar gördüğü tespit edildi. Ayrıca parmak izi okuyucuya kadar uzanan çatlaklar okuyucunun çalışmasını engelledi.

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Dördüncü ve son turda ise, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max, metal bir yüzeye yüzleri aşağı bakacak şekilde ve önceki turlardan daha yüksek bir yükseklikten defalarca düşürüldü. iPhone'un ekranında ikinci düşüşte dikey bir çizgi belirdi, yedinci düşüşte ise ekran tamamen beyaz oldu. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı 10 düşüşten sonra büyük hasar görse de çalışmaya devam etti.

PhoneBuff, test sonucunda Galaxy S24 Ultra'ya 37 puan verirken, iPhone 15 Pro Max'e ise 36 puan verdi. İlk üç testte iPhone daha iyi performans sergilerken, arka arkaya düşüşün gerçekleştiği bonus testinde Samsung'un ekranı çalışmayı başararak iPhone'un önüne geçti.

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Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testine sokuldu