Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testine sokuldu: Hangisi daha dayanıklı?

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max karşı karşıya
Dört turdan oluşan testin ilk turunda telefonlar sırt üstü beton zemine bırakıldı. Her iki telefonun arka cam kapağı hasar görürken, Galaxy S24 Ultra Gorilla Armor camına rağmen daha fazla hasar aldı.
İkinci turda, titanyum çerçeveleri test etmek için her iki telefon da köşeleri yere çarpacak şekilde bırakıldı. Cihazlarda küçük ezikler oluştu. Bu tur beraberlikle sonuçlandı. Üçüncü turda yüz üstü bırakılan her iki telefonun camı çatladı. Galaxy S24 Ultra'nın ön camının iPhone 15 Pro Max'ten yine daha fazla hasar gördüğü tespit edildi. Ayrıca parmak izi okuyucuya kadar uzanan çatlaklar okuyucunun çalışmasını engelledi.
Dördüncü ve son turda ise, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max, metal bir yüzeye yüzleri aşağı bakacak şekilde ve önceki turlardan daha yüksek bir yükseklikten defalarca düşürüldü. iPhone'un ekranında ikinci düşüşte dikey bir çizgi belirdi, yedinci düşüşte ise ekran tamamen beyaz oldu. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı 10 düşüşten sonra büyük hasar görse de çalışmaya devam etti.
PhoneBuff, test sonucunda Galaxy S24 Ultra'ya 37 puan verirken, iPhone 15 Pro Max'e ise 36 puan verdi. İlk üç testte iPhone daha iyi performans sergilerken, arka arkaya düşüşün gerçekleştiği bonus testinde Samsung'un ekranı çalışmayı başararak iPhone'un önüne geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.