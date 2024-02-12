Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testine sokuldu: Hangisi daha dayanıklı?

    Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max, Youtube kanalı PhoneBuff tarafından düşme testine tabi tutuldu. Hangi telefon daha dayanıklı çıktı? İşte sonuçlar.
    Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max düşme testine sokuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 15 Pro Max, Youtube kanalı PhoneBuff tarafından düşme testine tabi tutuldu.

    Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max karşı karşıya

    Dört turdan oluşan testin ilk turunda telefonlar sırt üstü beton zemine bırakıldı. Her iki telefonun arka cam kapağı hasar görürken, Galaxy S24 Ultra Gorilla Armor camına rağmen daha fazla hasar aldı. 

    İkinci turda, titanyum çerçeveleri test etmek için her iki telefon da köşeleri yere çarpacak şekilde bırakıldı. Cihazlarda küçük ezikler oluştu. Bu tur beraberlikle sonuçlandı. Üçüncü turda yüz üstü bırakılan her iki telefonun camı çatladı. Galaxy S24 Ultra'nın ön camının iPhone 15 Pro Max'ten yine daha fazla hasar gördüğü tespit edildi. Ayrıca parmak izi okuyucuya kadar uzanan çatlaklar okuyucunun çalışmasını engelledi.

    Dördüncü ve son turda ise, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max, metal bir yüzeye yüzleri aşağı bakacak şekilde ve önceki turlardan daha yüksek bir yükseklikten defalarca düşürüldü. iPhone'un ekranında ikinci düşüşte dikey bir çizgi belirdi, yedinci düşüşte ise ekran tamamen beyaz oldu. Galaxy S24 Ultra'nın ekranı 10 düşüşten sonra büyük hasar görse de çalışmaya devam etti.

    PhoneBuff, test sonucunda Galaxy S24 Ultra'ya 37 puan verirken, iPhone 15 Pro Max'e ise 36 puan verdi. İlk üç testte iPhone daha iyi performans sergilerken, arka arkaya düşüşün gerçekleştiği bonus testinde Samsung'un ekranı çalışmayı başararak iPhone'un önüne geçti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 23 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5. vitesten 2. vitese çekersek ne olur android telefon xray cihazından nasıl geçirilir converse kaç numara almalıyım src sınavı zor mu kaloriferli soba kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX A14VFG-228TR
    MSI VECTOR 17 HX A14VFG-228TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız