Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı görüntülendi

Görseller, düz arka panelli ve tamamen düz ekranlı bir amiral gemisi modelini ortaya çıkarıyor. Köşelerin kavisli gelmemesi bazı kullanıcıların hoşuna giden bir tasarım. Kamera noktasında, Galaxy S23 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun metal çerçevesi hafif yuvarlatılmış kenarlara sahip ancak üst ve arka kenarlar düz. Sağ kenarda antenle birlikte güç düğmesi ve ses butonu bulunuyor.
Samsung Galaxy S24 serisi ne zaman tanıtılacak?
Samsung’un Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarını 17 Ocak’ta Kaliforniya’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.