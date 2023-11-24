Tam Boyutta Gör Samsung’un 2024’te piyasaya süreceği Galaxy S24 serisinin en üst modeli S24 Ultra’nın tasarımını yansıtan görseller internette paylaşıldı. Popüler sosyal medya platformunda bir kullanıcı, Galaxy S24 Ultra modelini yan ve arka açıdan paylaştı.

Görseller, düz arka panelli ve tamamen düz ekranlı bir amiral gemisi modelini ortaya çıkarıyor. Köşelerin kavisli gelmemesi bazı kullanıcıların hoşuna giden bir tasarım. Kamera noktasında, Galaxy S23 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun metal çerçevesi hafif yuvarlatılmış kenarlara sahip ancak üst ve arka kenarlar düz. Sağ kenarda antenle birlikte güç düğmesi ve ses butonu bulunuyor.

Samsung Galaxy S24 serisi ne zaman tanıtılacak?

Samsung’un Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarını 17 Ocak’ta Kaliforniya’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı görüntülendi