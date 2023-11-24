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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı görüntülendi

    Samsung, Galaxy S24 serisini resmî olarak 2024 başlarında tanıtacak ancak şimdiden bir kişi telefonu ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor. Galaxy S24 Ultra modeli görselleri paylaşıldı.
    samsung galaxy s24 ultra canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2024’te piyasaya süreceği Galaxy S24 serisinin en üst modeli S24 Ultra’nın tasarımını yansıtan görseller internette paylaşıldı. Popüler sosyal medya platformunda bir kullanıcı, Galaxy S24 Ultra modelini yan ve arka açıdan paylaştı.

    Görseller, düz arka panelli ve tamamen düz ekranlı bir amiral gemisi modelini ortaya çıkarıyor. Köşelerin kavisli gelmemesi bazı kullanıcıların hoşuna giden bir tasarım. Kamera noktasında, Galaxy S23 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun metal çerçevesi hafif yuvarlatılmış kenarlara sahip ancak üst ve arka kenarlar düz. Sağ kenarda antenle birlikte güç düğmesi ve ses butonu bulunuyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi ne zaman tanıtılacak?

    Samsung’un Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarını 17 Ocak’ta Kaliforniya’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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