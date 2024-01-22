Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı gerçekten işe yarıyor

Telefonun, iPhone 15 Pro ile yan yana çekilmiş fotoğraflarından görüldüğü kadarıyla yeni yansıma engelleyici ekran gerçekten de görevini başarıyla yerine getiriyor. Aydınlık ortamlarda iPhone 15 Pro'dan çok daha az yansıma yaparak daha canlı görüntüler elde ediyor. Aynı zamanda siyahların iPhone 15 Pro'nun siyahlarından daha belirgin olduğu da fotoğraflarda dikkat çekiyor.
Samsung bu özelliğin üzerinde çok durmasa da, gün ışığında ve aydınlık ortamlarda bolca telefonla vakit geçirenler için böyle bir özelliğin var olması tercih sebebi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.