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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı gerçekten işe yarıyor

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın, çizilmelere dayanıklı ve yansımaları %75 azaltan yeni Gorilla Glass Armor cama sahip ekranı gerçekten yansımaları büyük ölçüde engelliyor.
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı işe yarıyor
    Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın, çizilmelere dayanıklı ve yansımaları %75 azaltan yeni Gorilla Glass Armor cama sahip ekran ile geldiğini belirtmişti. Görünüşe göre Samsung'un bu söylemi sadece pazarlama amaçlı bir söylem değil ve gerçek hayatta da işe yarıyor.

    Telefonun, iPhone 15 Pro ile yan yana çekilmiş fotoğraflarından görüldüğü kadarıyla yeni yansıma engelleyici ekran gerçekten de görevini başarıyla yerine getiriyor. Aydınlık ortamlarda iPhone 15 Pro'dan çok daha az yansıma yaparak daha canlı görüntüler elde ediyor. Aynı zamanda siyahların iPhone 15 Pro'nun siyahlarından daha belirgin olduğu da fotoğraflarda dikkat çekiyor.

    Samsung bu özelliğin üzerinde çok durmasa da, gün ışığında ve aydınlık ortamlarda bolca telefonla vakit geçirenler için böyle bir özelliğin var olması tercih sebebi olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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