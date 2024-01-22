Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı gerçekten işe yarıyor

Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın, çizilmelere dayanıklı ve yansımaları %75 azaltan yeni Gorilla Glass Armor cama sahip ekran ile geldiğini belirtmişti. Görünüşe göre Samsung'un bu söylemi sadece pazarlama amaçlı bir söylem değil ve gerçek hayatta da işe yarıyor.

Telefonun, iPhone 15 Pro ile yan yana çekilmiş fotoğraflarından görüldüğü kadarıyla yeni yansıma engelleyici ekran gerçekten de görevini başarıyla yerine getiriyor. Aydınlık ortamlarda iPhone 15 Pro'dan çok daha az yansıma yaparak daha canlı görüntüler elde ediyor. Aynı zamanda siyahların iPhone 15 Pro'nun siyahlarından daha belirgin olduğu da fotoğraflarda dikkat çekiyor.

Galaxy S24 Ultra güncellemesi yolda: Kamera sorunu çözülecek! 7 sa. önce eklendi

Samsung bu özelliğin üzerinde çok durmasa da, gün ışığında ve aydınlık ortamlarda bolca telefonla vakit geçirenler için böyle bir özelliğin var olması tercih sebebi olabilir.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yansıma önleyici ekranı işe yarıyor