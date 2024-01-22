Galaxy S24 Ultra'nın ilk güncellemesi yolda: Kamera ve performans sorunu çözülecek!

Tam Boyutta Gör Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra’nın performans, pil ömrü, kamera kalitesi ve daha fazlasını ortaya koyan çeşitli testler yapıldı. İlk testler, serisinin en üst modelinde dahi çeşitli performans ve kamera sorunları olduğunu gösteriyor. Neyse ki, cihaz tüketicilere ulaşmadan Samsung bu sorunları çözecek bir yazılım güncellemesi sunacak.

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Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile karşılaştırıldığında tutarsız kamera performansı ve 10x’ten daha yüksek yakınlaştırma seviyesinde daha düşük görüntü kalitesi sunuyor. S24 Ultra, ayrıca ısıyı dağıtmak için 1.9 kat daha büyük bir buhar odasına sahip olmasına rağmen uzun süre limitler zorlandığında önemli derecede termal kısıtlama uyguluyor. Bu, Exynos işlemcili Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde görülmeyen bir sorun.

Samsung’un performansı artırmak ve kamera işlevlerini iyileştirmek için 23 Ocak'ta Galaxy S24 serisine güncellemeyi vermesi bekleniyor. Bu güncelleme, muhtemelen önümüzdeki günlerde kullanıcılara ulaşacak olan cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelecek ancak gelmeme ihtimali de var; kullanıcılar, kurulum aşamasında güncelleme indirme işlemiyle uğraşmak durumunda kalabilir. Benzer durum iPhone 15 serisinde yaşanmıştı.

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Galaxy S24 Ultra güncellemesi yolda: Kamera sorunu çözülecek!