Galaxy S24 Ultra'nın ilk güncellemesi yolda: Kamera ve performans sorunu çözülecek!

Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile karşılaştırıldığında tutarsız kamera performansı ve 10x’ten daha yüksek yakınlaştırma seviyesinde daha düşük görüntü kalitesi sunuyor. S24 Ultra, ayrıca ısıyı dağıtmak için 1.9 kat daha büyük bir buhar odasına sahip olmasına rağmen uzun süre limitler zorlandığında önemli derecede termal kısıtlama uyguluyor. Bu, Exynos işlemcili Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde görülmeyen bir sorun.
Samsung’un performansı artırmak ve kamera işlevlerini iyileştirmek için 23 Ocak'ta Galaxy S24 serisine güncellemeyi vermesi bekleniyor. Bu güncelleme, muhtemelen önümüzdeki günlerde kullanıcılara ulaşacak olan cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelecek ancak gelmeme ihtimali de var; kullanıcılar, kurulum aşamasında güncelleme indirme işlemiyle uğraşmak durumunda kalabilir. Benzer durum iPhone 15 serisinde yaşanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.