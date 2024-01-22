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    Galaxy S24 Ultra'nın ilk güncellemesi yolda: Kamera ve performans sorunu çözülecek!

    Samsung'un yeni Galaxy S24 serisi, henüz tüketicilere ulaşmadı ancak ilk incelemelere göre kamera ve performans sorunları yaşatıyor. Neyse ki sorunları çözecek güncelleme yakında yayınlanacak.
    samsung galaxy s24 ultra güncelleme kamera performans Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra’nın performans, pil ömrü, kamera kalitesi ve daha fazlasını ortaya koyan çeşitli testler yapıldı. İlk testler, serisinin en üst modelinde dahi çeşitli performans ve kamera sorunları olduğunu gösteriyor. Neyse ki, cihaz tüketicilere ulaşmadan Samsung bu sorunları çözecek bir yazılım güncellemesi sunacak.

    Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra ile karşılaştırıldığında tutarsız kamera performansı ve 10x’ten daha yüksek yakınlaştırma seviyesinde daha düşük görüntü kalitesi sunuyor. S24 Ultra, ayrıca ısıyı dağıtmak için 1.9 kat daha büyük bir buhar odasına sahip olmasına rağmen uzun süre limitler zorlandığında önemli derecede termal kısıtlama uyguluyor. Bu, Exynos işlemcili Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde görülmeyen bir sorun.

    Samsung’un performansı artırmak ve kamera işlevlerini iyileştirmek için 23 Ocak'ta Galaxy S24 serisine güncellemeyi vermesi bekleniyor. Bu güncelleme, muhtemelen önümüzdeki günlerde kullanıcılara ulaşacak olan cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelecek ancak gelmeme ihtimali de var; kullanıcılar, kurulum aşamasında güncelleme indirme işlemiyle uğraşmak durumunda kalabilir. Benzer durum iPhone 15 serisinde yaşanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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